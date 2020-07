Grupo SEGA realiza primera Feria virtual en Centroamérica dedicada al trabajador digital

Por E&N



Esta FERIA reúne conferencias que darán a conocer las herramientas necesarias para que los colaboradores transformen su operación a las nuevas demandas del mercado. El objetivo es que sean mucho más productivos, desarrollen ventajas competitivas y generen resultados a gran escala.



“EL MUNDO YA CAMBIÓ, Y NOSOTROS TAMBIÉN” -Fernando Barrios CEO. "Hoy en día, los colaboradores digitales son muy sofisticados, capaces de procesar información, ejecutar transacciones y automatizar flujos de procesos mucho más rápido, de manera eficiente y con menos errores", dijo la empresa en un comunicado.



¿Qué es un DIGITAL WORKER?

Tiene estas habilidades:

Colaboración: "Para que promueva el cambio de cultura, que mejore la comunicación, que se base en resultados y en indicadores claves de mediciones, (KPIS Key Performance Indicators), para saber identificar el buen rendimiento y desempeño de un plan de acción", dijo Grupo SEGA.

Tecnología: que le facilite su trabajo y le permita estar siempre conectado desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.

Soluciones: que respondan a las diversas necesidades de negocio con tecnologías punteras que permitan ahondar en la transformación digital.



"La FERIA “DIGITAL WORKER” es un evento con varias conferencias dictadas por expertos en temas de IT, ECOMMERCE, VENTAS, RRHH entre otros, a nivel regional, desde Guatemala hasta Panamá, enfocadas para todo tipo de industrias, grandes, pequeñas y medianas empresas (PYMES)", anunció la empresa.



La feria se realizará en la plataforma 100% digital. Las personas van a poder interactuar y conocer empresas que les puedan ofrecer productos y servicios. Además, contarán con la formación en entornos digitales que les ayudarán en los desafíos que el mundo del Siglo XXI les está presentando. También puede visitar su página en Facebook.



Microsoft, Dell Technologies Titanium, VMware, Veeam, Checkpoint son los principales patrocinadores de esta feria. El encuentro virtual cuenta con la alianza de: Asociacion de Gerentes de Guatemala, Asociacion de Coaching, Idea Works



Grupo SEGA cumple 30 años



"Grupo SEGA celebra su aniversario cumpliendo 30 años promoviendo soluciones de tecnología. Por más de 20 años hemos sido líderes en las marcas reconocidas como Microsoft y Dell, sin embargo manejamos otras marcas como ESET, VMware, Veem, Epson y HP basando nuestro éxito en la calidad del servicio local y regional. Cuenta con cobertura en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá", señaló la empresa en un comunicado.



Microsoft ha reconocido a Grupo SEGA como 'Partner of the Year' en Honduras, de los seis países en los que opera, brindando soluciones tecnlógicas a las empresas. El premio anual reconoce a los socios de Microsoft a nivel mundial, que han demostrado excelencia en la innovación e implementación de soluciones para sus clientes, basados en las soluciones tecnológicas de la marca.