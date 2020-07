Empleados de Apple en EE.UU. no regresarán a las oficinas en 2020

Por CNET



Apple modificará el regreso a la "normalidad" de sus empleados, ya que el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos está obligando a la empresa a cerrar nuevamente sus tiendas. El gigante tecnológico de Cupertino, California, está alentando al personal de las Apple Store a trabajar de forma remota y tampoco espera que sus empleados en EE.UU regresen a las oficinas, reportó Bloomberg.



"Si tu tienda está cerrada, regístrate en Retail at Home, habla con tu gerente, porque realmente necesitamos asegurarnos de que nuestros equipos puedan atender a nuestros clientes de forma remota durante este tiempo", dijo Deirdre O'Brien, la vicepresidenta sénior de Retail y People de Apple en un video enviado al personal que fue obtenido por Bloomberg. "Es posible que necesitemos trabajar de forma remota durante un período de tiempo".



O'Brien indicó que durante la pandemia de COVID-19 los clientes han experimentado "tiempos de espera significativos" y que esta no es la experiencia que Apple quiere brindarle a sus clientes por lo que "queremos asegurarnos de que nos estamos mudando a donde están nuestros clientes". En marzo, Apple lanzó un programa para que los empleados de sus tiendas puedan adoptar nuevos roles en línea mientras las tiendas físicas permanecen cerradas. Apple tiene 271 tiendas en todo Estados Unidos, las cuales cerraron en su totalidad hace unos meses, pero volvieron a abrir conforme los estados retomaban operaciones cotidianas. Sin embargo, más de 90 tiendas han vuelto a cerrar tras el aumento de casos de coronavirus en el país. Para el 13 de julio Estados Unidos registra más de 3.3 millones de casos de COVID-19.



La empresa de Cupertino ya había iniciado una primera fase para el regreso a las oficinas para los empleados que no pueden trabajar de forma remota o que enfrentan grandes desafíos al hacerlo. Sin embargo, Apple no espera que todos sus empleados vuelvan al campus este año.