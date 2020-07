Marsh: 87% de las empresas de la región retornará a sus colaboradores en próximo 3 a 6 meses

Por estrategiaynegocios.net



Dentro del contexto de la pandemia COVID-19, las empresas están buscando adaptar sus operaciones a las exigencias regulatorias y adoptar prácticas que les permitan preservar la salud de sus trabajadores y garantizar la continuidad del negocio.



Durante el mes de mayo, Mercer Marsh Beneficios desarrolló un estudio regional sobre el retorno laboral seguro, en 11 países de Latinoamérica y el Caribe. Esta encuesta analiza la realidad de más de 700 empresas en Latinoamérica y el Caribe en tiempos del COVID-19, las medidas que están tomando y los factores que consideran para un retorno laboral seguro, adaptando sus operaciones a las exigencias regulatorias y adoptando prácticas que les permitan garantizar la seguridad de sus colaboradores.



De acuerdo con este estudio sobre Plan de Retorno Laboral Seguro, el 76% de las empresas ya han elaborado un plan de retorno seguro al trabajo, basados en medidas preventivas de salud y seguridad, planes de capacitación y comunicación, entre otros. Sin embargo, solo el 59% de las empresas encuestadas, dicen contar con un programa de capacitación para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, siendo éste fundamental para la construcción de una cultura de autocuidado y prevención.



De acuerdo con el informe realizado, hay una fuerte preocupación de las organizaciones por preservar la salud de sus colaboradores. Están trabajando en equipos interdisciplinarios para el diseño de planes de retorno laboral, los cuales se fundamentan principalmente en las exigencias legales, las recomendaciones de instituciones referentes, así como en las buenas prácticas corporativas.



Casi el 85% de las empresas encuestadas, ya tienen elaborados protocolos para proteger a sus trabajadores durante el retorno laboral, enfocándose en medidas para garantizar la inocuidad del ambiente laboral, promover los hábitos de higiene personal, restringir actividades presenciales y entregar equipos de protección personal, etc. Entre las medidas priorizadas, encontramos la limpieza y desinfección con mayor frecuencia/rigurosidad, promoción de higiene de manos y provisión de implementos, restricción temporal de reuniones o actividades grupales esenciales, entrega de mascarillas a trabajadores y promoción de higiene respiratoria.



El 55% de las empresas encuestadas, no han suspendidos sus operaciones pues forman parte de los sectores esenciales, y ya vienen implementando medidas para proteger la salud de sus trabajadores y clientes. No obstante, hay mucha cautela en las organizaciones frente al retorno laboral, el cual se viene planificando de forma escalonada con énfasis en el cuidado de la salud y en el marco de la continuidad del negocio.



De acuerdo con los resultados del estudio, cuando el Gobierno local levante la cuarentena obligatoria, el 48% de empresas solo iniciará el retorno para las áreas críticas del negocio, mientas que el 24% permanecerá trabajando de manera remota, hasta el retorno total de toda la compañía. Solo el 12% de las empresas encuestadas, ha planteado el retorno total de sus trabajadores.



Ante el planteamiento de estas y otras medidas de retorno laboral, el 87% de empresas retornará a sus colaboradores entre los próximos 3 meses a 6 meses, a partir del levantamiento de la cuarentena, mientras que el 12% restante las mantendrá para los próximos 6 meses o 1 año.



“Hoy más que nunca, las empresas deben asegurarse de tener un plan de gestión de riesgos integral, que les permita adaptarse a la nueva ‘normalidad’, conscientes de que el retorno a la actividad laboral, no implica que se ha eliminado el riesgo. Por tanto, es importante que ese plan se defina de manera propia, respondiendo a la realidad del negocio, la gestión de sus recursos tangibles e intangibles, la capacidad financiera y la visión de largo plazo”, indicó Diego Ramírez, Líder Regional LAC de Gestión Salud en Mercer Marsh Beneficios.

Medidas implementadas durante la cuarentena

Debido a la coyuntura del Covid-19, el 95% de las empresas ha implementado el trabajo remoto para aquellas posiciones que lo permitan. Para ello, han debido agilizar la implementación de una serie de medidas que garanticen su factibilidad, operatividad, seguridad cibernética, salud de sus trabajadores, etc. Entre las medidas adoptadas se pueden destacar la implementación de facilidades de tecnología (81%), capacitaciones/recomendaciones en prevención de riesgos (61%) y reforzamiento de seguridad cibernética (49%).



Por otro lado, las empresas vienen aprovechando la tecnología para promover la salud física y mental de su fuerza laboral. Por ejemplo, el 43% de las organizaciones encuestadas, han implementado programas virtuales de wellness, mientras que el 37% han aplicado encuestas para recoger las preocupaciones de los trabajadores. Sobre ello, Diego Ramírez señala que “la cercanía al trabajador, la constante comunicación, así como el reconocimiento por el trabajo realizado son acciones que fortalecen el nivel de compromiso y productividad”.



¿Qué queda por mejorar y cuáles son los retos para proteger la salud de los trabajadores?

Las empresas están considerando la vulnerabilidad de la salud de sus trabajadores para el plan de retorno, pero es importante también incluir en esta evaluación, a su entorno y realidad cercanos. De acuerdo al estudio realizado, el 55% no identifican a los trabajadores que viven con personas vulnerables al Covid-19 y el 57% no saben quiénes deben cuidar de otras personas durante la cuarentena.



Es de resaltar que, solo el 33% de los encuestados, ha elaborado un plan de protección de la salud mental de sus trabajadores. Sobre ello, Diego Ramírez señala que las medidas no sólo deben ayudar a contener la propagación del virus, sino también deben generar conciencia, prevención y atención de la salud mental de los trabajadores. “Por ello, es importante que las empresas identifiquen, controlen y vigilen la salud emocional de sus colaboradores, ya que, en situaciones de crisis, los niveles de estrés y ansiedad se incrementan”, añadió.



Finalmente, uno de los principales retos que deben afrontar las empresas es lidiar con el ausentismo laboral debido al temor de contagio. El 42% empresas señalaron que tienen esa dificultad para implementar medidas de protección, por lo que “es importante educar y concientizar a los colaboradores sobre las medidas de seguridad que garanticen su bienestar”, finalizó Diego Ramírez, Líder Regional LAC de Gestión Salud en Mercer Marsh Beneficios.