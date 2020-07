Garnier: Todos los productos serán hechos con Cero Plástico Virgen en 2025

Cuando se trata de la sostenibilidad, Garnier se ha comprometido desde hace años a producir fórmulas más naturales, utilizando ingredientes sostenibles y de comercio justo, incluso siendo el primero en llevar productos orgánicos certificados al mercado masivo del cuidado de la piel. Ahora, Garnier quiere ir más allá, cambiar la forma en que opera la industria de la belleza y liderar el cambio para todos nosotros.

La iniciativa Green Beauty de Garnier es un planteamiento integral de la sostenibilidad. El objetivo es transformar cada etapa de la cadena de valor de Garnier, reduciendo o erradicando el impacto ambiental en las siguientes áreas:



Plástico & Envasado

- Para el 2025, Garnier tendrá por objetivo utilizar cero plástico virgen en todos los envases, ahorrando 37.000 toneladas de plástico cada año*.

- Para el 2025, todos los envases serán también re-usables, reciclabes o compostables

Producto & Fórmula

- Para el 2022, todos los ingredientes de origen vegetal y renovables, serán de fuentes sostenibles.

- Para el 2025, 100% de los nuevos productos Garnier tendrán un perfil medioambiental mejorado

Industrias & Fabricación

- Sitios industriales 100% libres de carbono para 2025, mediante el uso de energía renovable

- Las emisiones de CO2 de las plantas industriales ya se han reducido en un 72%**

Abastecimiento Solidario

- Para el 2025 Garnier habrá empoderado a 800 comunidades mundialmente como parte de nuestro programa de abastecimiento solidario.



La iniciativa Green Beauty incluye un Informe de Progreso de Sostenibilidad, que ofrece una completa transparencia sobre los compromisos de Garnier, que puede ser seguido públicamente a través del sitio web de Garnier. Este informe indica dónde se encuentra Garnier en la actualidad, trazando el proceso de cómo la marca alcanzará sus ambiciosos objetivos para el 2025. Este informe de progreso ofrece un resumen claro y rastreable de los compromisos de Garnier, trabajo que se ha completado con la ayuda de expertos y científicos. Todos los datos del informe de progreso también han sido evaluados por el auditor externo, PricewaterhouseCoopers.

El lanzamiento de Green Beauty viene con una ola de lanzamiento de nuevos productos. Cada nuevo lanzamiento refuerza los compromisos sostenibles de la marca:

- Garnier Bio Hemp, con un nuevo envase patentado a base de cartón.

- Eco-Pads reutilizables SkinActive de Garnier.

- Shampoo sólido Ultra Doux de Garnier: cero plástico, 100% biodegradable y 100% reciclable.

La Iniciativa Green Beauty de Garnier también tiene como objetivo ayudar a los consumidores a hacer una elección más sostenible, en el punto de venta. Garnier intentará educar a los consumidores, en temas como el reciclaje, en todos los puntos de contacto digitales propiedad de la marca.

Además de esto, como parte del programa de L'Oréal for the Future, Garnier será la primera marca en implementar un Etiquetado de Producto de Impacto Ambiental y Social. Esto tiene como objetivo informar a los consumidores sobre el impacto ambiental y social de sus productos, permitiéndoles tomar decisiones más sostenibles. Esta etiqueta, que se está probando en Francia y en productos para el cuidado del cabello, otorga a cada producto una puntuación de sostenibilidad, de la A a la E, siendo los productos etiquetados con la 'A' los mejores de su clase. El puntaje tiene en cuenta 14 factores ambientales, desde el abastecimiento, fabricación, transporte, uso y reciclabilidad. Los datos son verificados por Bureau Veritas Certification , auditores independientes.

El Etiquetado de Impacto Ambiental y Social de los productos de Cuidado del Cabello de Garnier será accesible a los consumidores en la página web de Garnier Francia antes de su lanzamiento internacional.

Adrien Koskas, Presidente a nivel mundial de la marca “Green Beauty transformará la forma en que hacemos negocios. Desarrollada con la ayuda de nuestros socios, investigadores y clientes, esta iniciativa pone de relieve una serie de objetivos ambiciosos, respaldados por metas tangibles. Nos comprometemos a reducir nuestro impacto en el planeta e innovar para un futuro sostenible. Llevará tiempo, pero Green Beauty transformará a Garnier, y esperamos que a la industria de la belleza en su conjunto".



Además, para ayudar realmente a luchar contra el impacto de la contaminación por plásticos, Garnier se ha asociado con dos ONG:

1. Ocean Conservancy - ayudando con el impacto ambiental de la contaminación por plásticos. Garnier se ha asociado con Ocean Conservancy, una ONG que trabaja contra el plástico oceánico desde hace más de 30 años. Al colaborar con Ocean Conservancy, Garnier destacará la importancia de la limpieza de los océanos y las playas, la forma en que Garnier ha hecho esto es doble:

- Garnier se ha unido a la Alianza de Océanos Libres de Basura de Ocean Conservancy. La Alianza se creó en

2012 y reúne a científicos, conservacionistas y el sector privado para encontrar soluciones de la vida real e impactantes a la crisis de los plásticos en el océano. Garnier se unirá a los actuales miembros de la Alianza para identificar formas innovadoras de reducir/rediseñar los envases de plástico y detener el flujo de contaminación plástica en nuestros océanos.

- Además, Garnier volverá a reunir equipos - consumidores & empleados - de todo el mundo para recoger el plástico de las playas, océanos y vías fluviales del mundo durante el día internacional de limpieza el 19 de septiembre (si las circunstancias lo permiten).

2. Plastics for Change - ayudando con el impacto social de la contaminación por plásticos.

Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo viven sin acceso a la recolección organizada de residuos. Eso es casi la mitad de la población del planeta. Algunas de las personas más pobres del mundo recogen estos residuos para intentar ganarse la vida. Los recicladores, muchos de ellos mujeres, a menudo viven por debajo del umbral de pobreza y trabajan en condiciones inaceptables. A través de Plastics for Change, Garnier apoyará el desarrollo holístico de las comunidades de recicladores en la India. Plastics for Change apoya la educación de los niños, la atención sanitaria, la nutrición, los conocimientos financieros y el empoderamiento de las niñas y las mujeres, que son los cimientos básicos de una comunidad sana y feliz.