40% de los ingresos de Philip Morris en 2025 procederán de productos sin humo

Por estrategiaynegocios.net



Philip Morris International Inc. (PMI) ha publicado su primer Informe Integrado, una descripción general integral del desempeño ambiental, social y de gobierno (ESG) y su avance hacia la consecución de un futuro libre de humo. Esto incluye la ambición de la compañía de hacer que más de 40 millones de fumadores adultos se cambien a sus productos libres de humo para el año 2025, siendo la mitad del total proveniente de países no pertenecientes a la OCDE.



El Informe Integrado de PMI de 2019 demuestra el papel de la estrategia, el gobierno y el desempeño de la organización en la creación de valor a corto, mediano y largo plazo. Además, el informe muestra el enfoque de PMI y los importantes avances en diversas áreas de ESG, al tiempo que establece nuevos y ambiciosos objetivos para 2025 que complementan las aspiraciones anteriores de la compañía. El Informe Integrado también destaca los temas de sostenibilidad más importantes de la compañía, incluidos los impactos en la salud de los productos de la compañía, un aspecto que a menudo no se tiene en cuenta en las evaluaciones externas de ESG. El informe se enfoca en esta área clave, y describe cómo está trabajando la compañía para reducir el daño causado por el consumo de tabaco mediante la sustitución de productos combustibles por alternativas de riesgo reducido científicamente comprobadas.



La evolución de PMI de los informes de sostenibilidad a los informes integrados ayuda a los inversionistas a establecer la conexión entre nuestras iniciativas de sostenibilidad centradas en los productos, que constituyen el núcleo de nuestra estrategia de ESG, y nuestro resultado financiero a lo largo del tiempo.



“La claridad del propósito es esencial para la alineación interna de cualquier compañía. Desde que anunciamos nuestro compromiso libre de humo en 2016, hemos avanzado bastante en términos de capacidades organizativas, la integración de sostenibilidad en cada aspecto de nuestra transformación, y nuestro negocio”, afirmó André Calantzopoulos, Director Ejecutivo de PMI. “La Declaración de Intenciones de PMI reafirma nuestro compromiso de consecución de un futuro libre de humo en beneficio de las personas que de otro modo seguirían fumando y, por consiguiente, de la salud pública mundial. Todos en PMI tenemos claro que el mayor impacto positivo que puede tener nuestra compañía en la sociedad es la sustitución de los cigarrillos por alternativas menos nocivas; este es el núcleo de nuestra estrategia corporativa y se sitúa en la cima de nuestras prioridades de sostenibilidad mientras avanzamos bien en todas las demás”.



El Informe Integrado de 2019 demuestra cómo PMI está enfocando sus recursos en el desarrollo, la comprobación científica y la comercialización responsable de productos libres de humo que son una mejor opción que seguir fumando, con el objetivo de sustituir completamente los cigarrillos lo antes posible. La compañía cree que, con el fomento regulatorio adecuado y el apoyo de la sociedad civil, la venta de cigarrillos puede llegar a su fin en un plazo de 10 a 15 años en muchos países.



En 2016, PMI introdujo un conjunto de Indicadores Clave de Desempeño (KPI), denominados Métricas de Transformación Empresarial, para medir y verificar de forma transparente su avance hacia un mundo sin cigarrillos. En 2019, continuamos expandiendo este conjunto de métricas.



Entre los aspectos más destacados de nuestro desempeño de 2019 a través de estas métricas se incluyen:



PMI continuó moviendo recursos significativos hacia la consecución de un futuro libre de humo, con el 98% de gastos totales de I+D y el 71% de gastos comerciales totales dirigidos hacia los productos libres de humo en 2019.



Los ingresos netos de los productos libres de humo de PMI alcanzaron el 18,7% de los ingresos netos totales en 2019, en comparación con el 2,7% en 2016; para 2025, la compañía aspira a que entre el 38 y el 42 por ciento de los ingresos netos totales provengan de los productos libres de humo. En 2019, los ingresos netos procedentes de los productos libres de humo ya superaban el 50 por ciento de los ingresos netos totales en cuatro mercados.



El volumen de envíos de productos libres de humo de PMI aumentó a aproximadamente 60.000 millones de unidades, frente a los 7.700 millones en 2016, con una aspiración de más de 250.000 millones de unidades para 2025. El volumen de envíos de productos combustibles de PMI en 2019 disminuyó a 732.000 millones de unidades, en comparación con los 845.000 millones de 2016, lo que refleja en parte el impacto del cambio por parte de los fumadores adultos a nuestros productos libres de humo.



Desde que anunciamos nuestra visión libre de humo en 2016, PMI ha eliminado de la lista más de 600 SKU de cigarrillos en todo el mundo, a la vez que ha ampliado significativamente nuestra cartera de unidades de tabaco calentado, a más de 400 SKU.



A finales de 2019, se estima que había 9,7 millones de usuarios en todo el mundo que han dejado de fumar y se han cambiado al producto libre de humo calentado no quemado de PMI, el IQOS, en comparación con 6,6 millones en 2018. La visión de PMI de un futuro libre de humo es global e incluyente, y tiene el objetivo de brindar acceso a mejores alternativas a todos los fumadores del mundo. Aproximadamente la mitad del volumen de ventas de cigarrillos de PMI a nivel global se encuentra en países no pertenecientes a la OCDE. Por lo tanto, aspiramos a que más de 20 millones de fumadores en los países no pertenecientes a la OCDE se cambien a nuestros productos libres de humo para 2025, la mitad de nuestra aspiración global de más de 40 millones de usuarios para ese entonces.



Los aspectos más destacados de ESG del Informe Integrado de 2019 incluyen:



En 2019, PMI llevó a cabo una revisión integral y crítica de las actividades comerciales de la compañía relacionadas con la comercialización de los productos y las actividades de venta. Los hallazgos del estudio se publicaron en diciembre de 2019 en un informe, Prácticas de Comercialización Responsable, en PMI.com. Para finales de 2020, PMI tiene como objetivo que los programas de prevención del acceso de los jóvenes (YAP) estén en funcionamiento en mercados que representen más del 90 por ciento del volumen total de envíos de PMI; para 2023, PMI tiene como objetivo que el 100 por ciento del portafolio de PMI de dispositivos electrónicos libres de humo esté equipado con tecnología de verificación de edad.



En 2019, PMI continuó evaluando y mitigando los riesgos e impactos ambientales a lo largo de su cadena de valor, incluyendo una reducción absoluta del 42 por ciento de emisiones de CO2 del alcance 1+2+3 en comparación con su base de referencia de 2010; el 72 por ciento de electricidad utilizada y comprada dentro de las fábricas de PMI provenía de fuentes renovables; PMI se ha comprometido a lograr la neutralidad de carbono en sus operaciones directas (alcance 1+2) para 2030 y a lo largo de toda la cadena de valor de la compañía (alcance 1+2+3) para 2050.



PMI siguió enfocándose en el bienestar de sus comunidades de cultivo de tabaco: En 2019, no encontramos ningún incidente de trabajo infantil en más del 99 por ciento de las más de 300.000 granjas de tabaco monitoreadas. La compañía se propone para 2025 tener cero trabajo infantil en su cadena de suministro de tabaco, incluso asegurándose de que el 100 por ciento de los agricultores de tabaco contratados obtengan ingresos para vivir.



Huub Savelkouls, Director de Sostenibilidad, afirmó: “Nuestro Informe Integrado tiene como objetivo proporcionar una descripción general integral de lo que se trata PMI, combinada con un conjunto holístico de métricas que van más allá de nuestras divulgaciones de información financiera, que cubren nuestra transformación empresarial, así como temas ambientales, sociales y de gobierno. Apoyamos y buscamos alinearnos con las normas de divulgación de GRI, de la SASB y de la TCFD, permitiendo que todas las partes interesadas realicen una evaluación comparativa de nuestra estrategia y desempeño”.