The New York Times abandona Apple News

Por AFP

The New York Times se convirtió en la compañía de medios de más alto perfil en abandonar Apple News, argumentando que el servicio del gigante tecnológico no estaba ayudando a lograr los objetivos de suscripción y comerciales del diario.

Su salida se produce cuando las empresas de noticias de todo el mundo se enfrentan a una disminución de lectores de medios impresos y un panorama en internet donde los ingresos publicitarios están dominados por Google y Facebook.

"El núcleo de un modelo saludable entre The Times y las plataformas es un camino directo para llevar a esos lectores de regreso a nuestros entornos, donde controlamos la presentación de nuestro informe, las relaciones con nuestros lectores y la naturaleza de nuestras reglas comerciales", explicó la jefa de operaciones de The New York Times, Meredith Kopit Levien, en un memorando a los empleados el lunes.

"Nuestra relación con Apple News no se ajusta a estos parámetros", agregó en el memorando, que fue publicado por el propio periódico.

Lanzada en 2015, la aplicación de noticias de Apple tiene el objetivo de ayudar a promover las suscripciones a los medios, y en 2019 la empresa californiana añadió un servicio de pago llamado Apple News+, que comparte los ingresos con los editores de periódicos y revistas.

Se promociona a sí mismo como un servicio con contenido elegido por humanos y no por algoritmos, y cuenta con una lista más amplia de medios que incluye a The Wall Street Journal, The New Yorker, National Geographic, Vanity Fair y Sports Illustrated, entre otros.

Pero el servicio no generó el tipo de ingresos que las empresas de noticias esperaban, según el Times, que en su informe sostuvo que Apple se queda con 30% de cada suscripción vendida a través de su aplicación de noticias.

La salida de The New York Times de Apple News se produce después de que Google anunciara planes la semana pasada para pagarle a algunas empresas de prensa por su contenido, tras la presión de gobiernos y grupos de medios de todo el mundo.

Facebook también ha presentado medidas similares en los últimos meses para asociarse con medios de comunicación.

En un comunicado publicado en el Times, un portavoz de Apple declaró que el Times ofrecía en su servicio gratuito Apple News "solo... unas pocas historias por día".

"También estamos comprometidos a apoyar el periodismo de calidad a través de los modelos comerciales comprobados de publicidad, suscripciones y comercialización", agregó el portavoz.

Aunque la mayoría de los medios de prensa a nivel mundial están en crisis, el Times está relativamente saludable. Y aunque ha dado cuenta de la reducción de sus ingresos publicitarios, informó que el mes pasado las suscripciones superaron los seis millones.