Verizon se suma al boicot a Facebook por discursos de odio

Por AFP

El gigante estadounidense de las telecomunicaciones Verizon se sumó el jueves a la creciente lista de marcas que prometieron dejar de anunciar en Facebook debido al aparente fracaso de la red social en reprimir el discurso de odio y las incitaciones a la violencia.

Puede leer: Más empresas se unen a la campaña contra Facebook

"Estamos pausando nuestra publicidad hasta que Facebook pueda adoptar una solución aceptable que nos haga sentir cómodos y sea consistente con lo que hemos hecho con YouTube y otros socios", dijo John Nitti, director de medios de Verizon.

Varias compañías han anunciado que suspenderán las compras de publicidad en julio después que la Liga Anti-Difamación (ADL) convocara a un boicot como parte de la campaña "Stop the Hate for Profit" ("No al odio por las ganancias").

Las "políticas de discurso de odio, incitación y desinformación de Facebook son inequitativas", dijo el jueves en una carta el presidente ejecutivo de la ADL, Jonathan Greenblatt.

Greenblatt notó la colocación de publicidad "al azar" de parte del gigante de las redes sociales, poniendo como ejemplo un aviso de Verizon que apareció junto a "un video del grupo QAnon,que maneja una retórica de odio y antisemita".

Las asociaciones critican a Facebook especialmente por haber incluido al sitio Breitbart, cercano a la extrema derecha estadounidense, entre sus medios asociados para su hilo de noticias.

Más recientemente, han fustigado la iniciativa de su presidente, Mark Zuckerberg, a moderar los mensajes polémicos del presidente Donald Trump, que ya Twitter, muchos observadores y hasta empleados de Facebook han catalogado como incitadores del a violencia.

Facebook ha obtenido un estimado de US$70.000 millones anuales en anuncios.

"Respetamos la decisión de cualquier marca y seguimos centrados en el importante trabajo de eliminar el discurso de odio y proporcionar información crítica para votar", dijo Carolyn Everson, vicepresidenta de soluciones de marketing global de Facebook.

Los fabricantes de artículos deportivos Patagonia, North Face y REI, así como la agencia independiente de contratación de personal Upwork anunciaron que boicotearán a Facebook.