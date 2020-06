¿A qué se enfrentan las oficinas ante el COVID-19?

Por Bloomberg



Asegurarse de que los edificios cumplan con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) puede ser un desafío para los arquitectos. Ahora hay una nueva lista de normas de las que hay que preocuparse: se trata de normativas para enfrentar el coronavirus.



“Lo llamamos ‘Cumplimiento de normativas contra el COVID”, dijo Amanda Buckley, directora de marketing de la firma de Omniplan Architects, en Dallas.



“Tal como cumplimos con la ADA, ahora tenemos que descifrar cómo cumplir con las normativas contra esta enfermedad”.



La oficina de arquitectura de 80 personas está en una buena posición para ayudar a sus clientes, ya que está enfrentando los mismos problemas. Las estaciones de trabajo de los empleados se alinearon para que miren en la misma dirección de manera que “nadie respire o tosa en la dirección de otra persona”, señaló.



La compañía redujo el mobiliario en áreas comunes y lo almacenó en una sala de conferencias libre hasta que sea necesario nuevamente. Se colocaron señales de precaución en todas partes para recordar al personal acerca del distanciamiento y la higiene.



Todos los cambios y la ansiedad en torno al COVID-19 afectan el estado de ánimo.



Para mejorarlo, Buckley decidió divertirse un poco usando letras de canciones como inspiración para las señales personalizadas. Entonces está Walk This Way (Camina por aquí) para las flechas en el piso, y Don't Stand So Close To Me (No te acerques tanto a mí) en la cocina. Una lista de normas generales se titula Safety Dance (Baile de seguridad).



Un cambio a un sistema de cumplimiento con las normativas contra el SARS-COV-2 que Buckley cree que podría mantenerse a largo plazo a medida que se institucionaliza el trabajo desde el hogar es la presencia de oficinas más pequeñas con espacios más amplios, tal vez incluso el regreso de las oficinas con paredes.



“Antes, se trataba de cuántas personas pueden entrar en un espacio determinado”, señaló. “Creo que eso va a terminar”.