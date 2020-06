Condenan a Jonhson & Johnson en EE.UU por talco que causaba cáncer de ovarios

Por Asuntos legales



La Corte ubicada en Misuri (EE.UU.) redujo en más de la mitad la cifra de US$4.400 millones que un jurado le había otorgado a 22 demandantes y sus familias en 2018. Según la decisión del organismo, algunos de los beneficiados no debían incluirse al ser de otros estados. “Es imposible atribuir valor monetario en la angustia física, mental y emocional que los demandantes sufrieron por el perjuicio infligido por los acusados”, señaló la Corte, según recogieron agencias internacionales.



Además, el organismo señaló que al ser una compañía multimillonaria el monto de los daños punitivos era importante para que tuviera un efecto dentro del caso.



La compañía estadounidense había recibido millones de demandas en su contra en las que se alegaba que esta no había advertido a los consumidores sobre la presencia de asbesto en sus talcos y los riesgos que esto podría tener para su salud. Pese a la condena en varias ocasiones, la multinacional ha afirmado que sus talcos para bebé no causan cáncer ni contienen asbesto.



Frente a las demandas, Jhonson & Jhonson anunció en mayo de este año que retiraría el producto de EE.UU. y Canadá. Sin embargo, este seguirá en circulación en otros países en los que la compañía tiene presencia.



Finalmente, según recogen agencias, un portavoz de la multinacional declaró que Jhonson & Jhonson apelaría la decisión final ante la Corte de Misuri.