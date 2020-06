Recuperar exportaciones y cautivar inversiones, retos de la industria textil de El Salvador

Por estrategiaynegocios.net

El sector textil de El Salvador enfrenta varios retos, ahora que regresó a las labores, luego de una paralización casi completa por una cuarentena establecida en el país para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El confinamiento, uno de los más prolongados de la región, fue de casi tres meses.

Puede leer: El Salvador inicia producción masiva de gabachas médicas aprobadas por FDA

Recuperar la confianza del comprador, empleos y producción son parte de las oportunidades que enfrenta el sector.

Las exportaciones del sector decrecieron en un 42,3% de enero a mayo de 2020, si se compara con el mismo periodo de 2019.

De marzo a mayo de 2020 se reflejaron las peores cifras, debido al confinamiento decretado por el Gobierno, debido a la pandemia del covid-19, desde el 21 de marzo, de acuerdo cifras compartidas por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex).

"Si vemos lo exportado, de enero a mayo de 2019 fueron US$1.071 millones, mientras que en 2020, en ese mismo periodo, fueron US$618,5 millones, hubo una pérdida de US$453,3 millones de enero a mayo en las exportaciones. Los meses más fuertes fueron de marzo para acá (mayo). El último mes solo se exportaron US$35 millones, versus los aproximadamente US$220 millones que se exportan mensualmente", comentó Patricia Figueroa, directora de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex).

Las exportaciones del sector decrecieron en un 42,3% de enero a mayo de 2020, si se compara con el mismo periodo de 2019. Filmina Camtex.

Los insumos médicos que confeccionaron al menos 30 de los agremiados a Camtex fueron los que rescataron las exportaciones en esos tres meses, de acuerdo con Mauricio Rodríguez, Coordinador Técnico Comercial de Camtex

"Un dato que hay que considerar fue el tiempo que nos tomó reconvertirnos como industria, porque, si bien, las exportaciones de los últimos meses son bajas, mucho de ello fue producto que nos solicitaba el mundo, principalmente, Estados Unidos, referente a insumos médicos, que van desde gabachas, mascarillas, sábanas especiales, todo para abastecer al mundo, con producto hecho en El Salvador, desde nuestra parte de hilanderías hasta el producto final, es importante resaltarlo porque no estábamos preparados para hacer eso. Gracias a Dios pudimos exportar eso porque si no, la cantidad de las exportaciones (marzo a mayo) podría haber sido peor", acotó en un encuentro virtual.

Camtex es positiva y espera que las exportaciones se puedan recuperar en el último trimestre del año, aunque se proyecta que el 2020 termine con un 30% menos de exportaciones.

“Tomará un poco de tiempo a retomar a un 100%, hemos visto con los socios pudiéramos terminar con un 30% de exportaciones”, indicó Figueroa.

Jaime Guevara, primer vicepresidente de Camtex y representante de Fruit of the Loom, indicó que la capacidad que tuvieron en años anteriores las exportaciones no se van a recuperar. “¿Vamos a alcanzar a un dinamismo igual? Lo dudo mucho. A este momento, para nosotros, como industria, es bien difícil perder medir la capacidad que tenemos. Todavía nuestro mercado principal, que es Estados Unidos, está adecuándose, estabilizándose, creemos que para el final de este tercer trimestre, inicios de septiembre vamos a tener un panorama claro de cómo está la demanda”.

Opinión: ¿Qué consecuencias podría tener la pandemia en la industria textil de El Salvador?

De acuerdo con José Antonio Escobar, presidente de la Cámara de la Industria Textil, otro factor que los ha afectado es el cierre del turismo y la falta de eventos, porque no tiene demanda de camisetas, suéteres y otros insumos que se producen para estas concentraciones.

La industria textil y de la confección representa el 43% de las exportaciones locales para El Salvador y genera más de 80.000 empleos directos y de 200.000 indirectos. De estos, al menos 20.000 o 25.000 se verían afectados por la pandemia, ya sea por suspensión temporal de contrato o cese de contrato.

“Es difícil decir que el empleo es perdido, porque si ha habido alguna modalidad en que haya habido una suspensión, esta pudo ser temporal, entonces, lo que no podemos dar es el dato de cómo a afectar a la industria. En el número estimado puede haber despido o suspensión de contrato. Pero, al no tener los datos del Seguro, que no los han sacado, es difícil. Pero, sabemos los retos de la industria y la pérdida de contratos, indicaba Figueroa.

Los agremiados a Camtex aseguran que para adecuar sus instalaciones a la 'nueva realidad' se invirtieron US$500.000 y en transportar a los empleados se reportan otros US$90.000. El uso de mascarillas también ha representado un aumento para los empleadores, ya que una mascarilla quirúrgica pasó de costar US$0.05 a US$0.50-US$0.75. Foto Camtex.

Honduras y Guatemala ganan terreno en la región

De acuerdo con Camtex, en la región, El Salvador es el que más terreno perdió, si se compara con la producción de Honduras y Guatemala, esto debido a que el sector textil en estos últimos dos países no estuvo tanto tiempo suspendido, por una restricción gubernamental.

“Hay algunos otros países como Honduras, Guatemala y Asia que ya están a full vapor y eso nos pone en desventaja. Nosotros estamos a un 35% a 40% (trabajando en la actualidad) y ojalá pudiéramos tener los horarios extendidos, pero aunque trabajáramos todos los días, tendríamos una producción limitada, los demás no tienen tanta restricción como nosotros”, agregó Escobar.

"Si un cliente se va de El Salvador, se va, no es difícil conseguir otro proveedor. El tiempo que estuvimos parados ha sido mucho mayor de lo que han sido los países de la región y las dificultades que hemos tenido", agregó.

Insumos médicos llegaron para quedarse

"Muchas empresas se sumaron a este esfuerzo, de hacer insumos médicos, y ese nicho va a permanecer. Estamos seguro que el mercado va a seguir demandando insumos médicos, tanto nacional como internacional, ese esfuerzo que hizo la industria es importante y probablemente será un nicho nuevo de mercado", de acuerdo con Figueroa.

El Salvador quiere captar las inversiones que abandonen China u otros países

De acuerdo con Camtex es factible que algunos negocios que están establecidos en Asia se establezcan en la región, destacando El Salvador como país de aterrizaje.

José Antonio Escobar, presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex), indicó que informes internacionales muestran interés de varias compañías, de origen norteamericano y otros orígenes, que están radicadas en China, de poder migrar a Latinoamérica.

“Los países que más tendría ventaja en ello son los de la región centroamericana, a excepción de Costa Rica y Panamá. Si eso aconteciera tuviéramos buenas posibilidades, El Salvador es uno de los que mejor podría aprovechar esta posibilidad porque tiene excelente mano de obra, es un país humano (Derechos Humanos y Laborales). Ojalá que eso pasara, nos generaría nuevas oportunidades, estamos expectantes sobre el tema”, afirmó.

De acuerdo con Patricia Figueroa, directora de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex), como país, El Salvador tiene oportunidades en este terreno.

“En este momento, los compradores se está volcando a ver cómo fortalecer su cadena de suministros en el occidente. En la medida que nosotros mandemos los mensajes adecuados, como que esta reapertura se pueda sostener, con todo lo que como industria estamos haciendo, que se manden los mensajes de certidumbre. El Salvador, trabajando duro puede, poco a poco, irse beneficiando de esa oportunidad”, agregaba.