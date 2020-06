Esta es la rutina diaria de Jeff Bezos ¿La clave de su éxito?

Por Agencias



Entre Amazon, Blue Origin y The Washington Post, Jeff Bezos, la cabeza detrás de estos proyectos, tiene una rutina que cumplir y lo hace sentirse equilibrado en la vida.

El inicio de Amazon: Jeff Bezos decidió emprender a los 30 años

Bezos, el hombre más rico del mundo con una fortuna de US$152.000 millones, de acuerdo con Business Insider, tiene una rutina que lo ayuda a ser más disciplinado y ordenado con sus negocios.

¿Qué hace en un día normal?

Jeff Bezos lava platos y nunca, pero nunca, toma decisiones difíciles luego de las 5:00 p.m.

1) Jeff Bezos aseguró, en un evento, que duerme temprano y se levanta temprano. Así tiene mejor energía y ánimo durante el día. Su rutina de sueño generalmente incluye dormir ocho horas diarias. Aunque no especificó horarios, asegura que se despierta sin la necesidad de una alarma.

2) Inicia informado. Lee el periódico todas las mañanas y se toma un buen tiempo para desayunar; muchas veces él mismo cocina. El café no puede faltar. En una reunión del club económico de Washington D.C. dijo que le gusta la holgazanería por las mañanas.

3) Sus primeras reuniones sobre Amazon inician a las 10:00 a.m.y también son las más desafiantes. Antes de la pandemia, dijo a Axios: “Me gusta hacer mis reuniones de alto coeficiente intelectual antes del almuerzo, como todo lo que va a ser realmente un desafío mental, es una reunión de 10:00 a.m.”.

4) Si tiene que estar en una junta por la tarde, compra dos pizzas para todo el equipo.

5) No suele tomar decisiones difíciles después de las 5 de la tarde.

“A las 5:00 pm, estoy como ‘No puedo pensar en esto hoy’, intentemos eso de nuevo mañana a las 10:00 a.m. Como ejecutivo senior, te pagan por tomar una pequeña cantidad de decisiones de alta calidad. Tu trabajo no es tomar miles de decisiones todos los días. ¿Realmente vale la pena si la calidad de esas decisiones podría ser menor porque estás cansado o malhumorado?. Warren Buffett dice que es bueno si toma tres buenas decisiones al año", dijo a Axios.

6) Jeff Bezos procura llegar a cenar siempre a su casa y asegura que siempre lava los platos.

“Lavo los platos todas las noches. Estoy bastante convencido de que es lo más sexy que hago”, bromeó en una entrevista con Business Insider.

Un estudio de la Universidad Estatal de Florida señala que esta tarea puede disminuir los niveles de estrés, pues las personas se concentran en la sensación del agua tibia, el olor del jabón y el tacto. Incluso puede inspirar nuevas ideas.

7) Sus pasatiempos incluyen ver las películas de Star Trek u otras relacionadas con el espacio. Leer artículos de la NASA, construir cohetes. Tiene una perrita llamada luna con la que juega por las tardes. Ahora también toma tiempo libre para divertirse con su novia Lauren Sanchez.

8) Se ejercita durante los fines de semana. Se la ha visto dando caminatas y jugando tenis, aunque nunca ha especificado si tiene una rutina de ejercicios específica.

9) Va a dormir temprano. Recalca que cuando duerme ocho horas, mantiene una mejor actitud al día siguiente y eso también le permite una mejor toma de decisiones.

Jeff Bezos estudió Ciencias Computacionales en la Universidad de Princeton y aunque tuvo múltiples ofertas de trabajo, en 1994 fundó Amazon en el garaje de su casa.

Con información de Viva Usa