EEUU multa a aerolínea panameña Copa por transportar pasajeros a Venezuela

Por La Prensa (Panamá)



El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) anunció que multó a la Compañía Panameña de Aviación, SA (Copa) con US$450.000 por transportar ‘ilegalmente’ pasajeros entre los Estados Unidos y Venezuela a través de un punto de escala. El organismo asegura que Copa recibió la orden de cesar y desistir de futuras violaciones similares.



“La autoridad de licencia económica de Copa para operar vuelos hacia y desde los Estados Unidos está condicionada a que el transportista no transporte pasajeros o carga hacia o desde cualquier aeropuerto en Venezuela. Según la Orden DOT 2019-5-5 , que entró en vigencia el 15 de mayo de 2019, las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras tienen prohibido transportar pasajeros entre los Estados Unidos y Venezuela. El Departamento emitió la Orden 2019-5-5 debido a condiciones que amenazan la seguridad de los pasajeros, aviones y tripulación que viajan hacia o desde Venezuela”, indica el comunicado del Departamento de Transporte estadounidense.



Refiere que una investigación realizada por la Oficina de Protección al Consumidor de Aviación del DOT descubrió que durante casi un mes después de la emisión del pedido del DOT de 2019, Copa vendió más de 5,000 boletos para viajes aéreos entre los Estados Unidos y Venezuela y transportó a más de 15,000 pasajeros en estos itinerarios, entre el 15 de mayo y el 11 de junio de 2019.



“Al transportar pasajeros entre los Estados Unidos y Venezuela, Copa violó las condiciones de su autoridad para operar y participó en operaciones de pasajeros hacia y desde los Estados Unidos sin la debida autorización del DOT”, afirma el Departamento de Transporte de Estados Unidos, país que tiene varias sanciones contra el gobierno del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos la prohibición de vuelos directos y con escala de aerolíneas estadounidense o que tengan sede en Estados Unidos.



La orden del Departamento de Transporte está disponible en www.regulations.gov , número de expediente DOT-OST-2020-0001.



Ante la medida del organismo de transporte estadounidense, la aerolínea Copa Airlines emitió un comunicado en el que asegura que “comprende la gravedad del asunto, cooperó plenamente con DOT en la investigación y ha tomado medidas considerables y sustantivas para evitar futuras violaciones”.



Manifestaron además que “cualquier violación de las restricciones que pueda haber ocurrido no habría sido intencional” y aseguran que se han tomando los correctivos. Sostiene la aerolínea que la multa tiene que ver con las restricciones impuestas por el Departamento de Transporte, emitidas en mayo de 2019, sobre el transporte aéreo entre los Estados Unidos y Venezuela.