El Salvador: Sector textil vuelve a trabajar luego de pausa por cuarentena

Por estrategiaynegocios.net

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), que agremia 110 empresas, volvió a encender motores y a recibir empleados luego de un largo de no hacerlo, debido al periodo de cuarentena obligatoria, dictada por el Gobierno de El Salvador para prevenir contagios de covid-19.

El regreso a las operaciones se dio oficialmente este 16 de junio, bajo nuevos y estrictos protocolos de bioseguridad. Dichos parámetros establecen las medidas como toma de temperatura en las empresas, espacios para lavado de manos, distanciamiento social establecido por el protocolo y las adecuaciones que permite, uso obligatorio de mascarilla y limpieza permanente de espacios físicos, entre otros.

En HanesBrands se dio inicio oficial a esta nueva etapa de reapertura económica.

“Nos sentimos honrados porque el Gobierno escogió a una empresa del sector textil-confección para iniciar la reapertura del país, a través de la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos. HanesBrands es una empresa que además de cumplir con las medidas del país también cuenta con estándares internacionales que aplica en sus plantas de operación”, aseguró José Escobar, Presidente de Camtex.

Con el inicio de la reapertura, la gremial realizó la comunicación a los socios estratégicos que se ubican en Estados Unidos para dar a conocer la reapertura como “National Council Of Textiles” (NCTO, por sus siglas en inglés); “Apparel Association Network Of The Americas” (AAPN, por sus siglas en inglés) y Apparel Association Network Of The Americas (AAFA, por sus siglas en inglés).

Fase 1 de la reapertura de la economía en El Salvador

En la noche del sábado, el Ejecutivo anunció 5 fases para una reapertura gradual de la economía.

En la primera fase, además del sector textil y confección, entran a operar los talleres y reparación de vehículos y maquinaria. Comercio de productos en línea y vía telefónica con entrega a domicilio. Servicios médicos, odontológicos y auditivos, previa cita. Peluquerías y barberías con cita. Además, se permitirá el funcionamiento servicios de reparación y mantenimiento en distintas áreas, clínicas veterinarias y salones de belleza, entre otros.

Desde este martes 16 de junio de 2020, abre la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, pero sin recibir vuelos comerciales. Vuelven a trabajar los servicios logísticos de exportación e importación con rigurosos protocolos de bioseguridad: se entregará la carga general, carga Courier, carga perecedera. "Se entregarán carga de encomiendas, exceptuando aquella que vengan 3 o más artículos del mismo ítem para fines comerciales. Estas se entregarán hasta el 7 de julio", dijo la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).