SAP: Tres desafíos de las empresas en tiempos del COVID-19

Claudio Muruzábal, Presidente de SAP Latinoamérica y el Caribe, la nueva empresa postCovid-19 debe tener respuestas para satisfacer la experiencia del cliente, cadena de suministro y en su fuerza laboral.

"Experiencia del cliente, cadena de suministro y fuerza laboral son los tres grandes desafíos en tiempos de pandemia", dijo Claudio Muruzábal, Presidente de SAP Latinoamérica y el Caribe. Por primera vez, SAPPHIRE NOW Reimagined se celebra 100% a través de canales digitales. Se trata del evento más grande de SAP enfocado en proponer tendencias en la industria del software empresarial.



"Muchas compañías han sido impactadas: despedir empleados, recortar gastos, incluso cerrar. Encuestas recientes afirman que empresas de América Latina reducirán sus ingresos en doble dígito este año: entre 11-20%", dijo Muruzábal. Subrayó: la pandemia motivó a las empresas a enfocarse en tres áreas principales: la experiencia del cliente, la cadena de suministro y la fuerza laboral.



"El nuevo normal nos ha cambiado. Es una realidad que alterará el curso de una generación", resaltó. Insistió en que “El objetivo final de cada empresa son sus clientes”. Por ende, será clave tener una estrategia omnicanal. "Los últimos tres meses aceleraron conectarnos de forma digital". Detalló que existe una mayor inserción de los clientes de SAP en sus plataformas de comercio electrónico para continuar entregando bienes y servicios, incluso en medio de la cuarentena y de las restricciones de movilidad, incluso ofreciendo experiencias más personalizadas que fueron muy valoradas por los consumidores.



Por ende, hay que colocar al consumidor en el centro de la operación, dijo el máximo ejecutivo de SAP. "Como consumidores, nos volvemos más exigentes. No toleramos errores. Una falla, aunque sea mínima, en la cadena de suministro puede detener todo el negocio".

En paralelo, el parón productivo que tuvo China movió a las empresas regionales a mejorar sus proveedores locales. "Nada de esto funcionaría si no recibimos productos y servicios en tiempo y forma. Tiene que ver con alteración de cadenas de suministros. Si un pequeño elemento se importaba de China, no se entregó, no se terminó. Si no estaba disponible por pandemia, hoy se piensa que habrá una fuente adicional para provisión de materiales. Necesitamos una cadena de suministros dinámica hasta la entrega física. Requiere uso de tecnologías emergentes para ser más inteligente, que permita adaptarse".



Por ejemplo, la mexicana fabricante de electrodomésticos Mabe utilizó la innovación para colaborar con la situación: adaptó su línea de producción para fabricar un splitter o parte divisoria que permite usar un respirador simultáneamente por dos pacientes y creó un dispositivo llamado Aerobox para proteger a trabajadores de la salud.



“La nueva normalidad requerirá que las empresas mejoren los puntos de contacto con el consumidor para continuar ofreciendo experiencias óptimas, automaticen gran parte de la cadena de suministro y equipen a la fuerza laboral con herramientas para que sea más efectiva, no importa desde dónde trabaja”, concluyó Muruzábal. “No será una tarea fácil, pero las empresas de nuestra región tienen una ventaja diferencial: tienen una enorme capacidad de adaptación y están respaldadas por talento creativo, motivado y resiliente, lo que incluso les da la oportunidad única de emerger más competitivos cuando el COVID-19 haya pasado”.

Fuerza de trabajo y teletrabajo

"Hemos aprendido que es posible trabajar desde la casa, que quizás no serán necesarios tantos viajes. Requerimos que el trabajo se vuelva remoto y flexible. Trabajar en el front office, en cadena de suministros, en fuerza laboral es lo que el nuevo normal traerá la era postCovid-19". Por eso, Muruzábal puntualizó que SAP busca mejorar procesos de negocios, tecnologías aplican palancas, aplican el nuevo normal. "Los que emergerán son los multilatinas que por su resilencia, adaptación a cambios son los que tendrán más ventajas para el mercado que viene".

El máximo ejecutivo de origen argentino se mostró optimista a la era postCovid-19. "Esta crisis ha puesto de manifiesto lo importante de lo que no lo es. Vemos mucha actividad, siempre uso esta frase: si algo tiene nuestra industria es anticipar el comportamiento futuro de mercados y economías. Si (nuestros clientes) quieren invertir es que lo que sigue son mejores clientes que los pasados", dijo.



¿Cuál es la mejor receta para aplicar transformación digital? "Creo que es necesario que cada empresa debe identificar cómo sus procesos de negocios vienen mejorados. Ese es el contexto que hay sobre transformación digital". Invitó a reflexionar: "En cada uno de nosotros hay un líder de opinión, hay un transformador. Es tiempo de entender. Lo grave que es este virus, pero también nos da la oportunidad de replantear muchas cosas. El cómo lo hagamos va a marcar a las que vengan por detrás".