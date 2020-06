Covid-19 acelera el cambio de Starbucks hacia un negocio de comida para llevar

Por WSJ



Starbucks Corp. dijo que cerraría algunos cafés tradicionales y abriría más lugares para llevar, ya que la cadena conocida por difundir cafeterías en todo el mundo apuesta más por la conveniencia y la velocidad.



Las acciones cayeron un 4% en el comercio del mediodía, ya que Starbucks también detalló el impacto financiero de Covid y actualizó su perspectiva trimestral y anual.



Starbucks dijo el miércoles que planea cerrar, renovar o mover 400 cafés tradicionales en los Estados Unidos y Canadá en los próximos 18 meses. Según cada ejecutivo, por cada tienda que esté cerrada, se abrirá al menos una ubicación alternativa. La compañía dijo que su objetivo es abrir entre 40 y 50 tiendas exclusivas para recoger en el próximo año y medio. Starbucks posee alrededor de 10.000 tiendas en su división de América, que incluye a EE.UU. Y Canadá.



Starbucks superó el establecimiento de cafeterías en todo el país que pretendían ser un "tercer lugar", donde las personas pudieran comunicarse fuera de casa y el trabajo. Pero en los últimos años, muchos consumidores migraron hacia pedidos para llevar, y la compañía planeaba cambiar a algunas huellas de tiendas más pequeñas en los próximos tres a cinco años.



El gigante del café está acelerando ese trabajo debido a la pandemia de coronavirus, dijo el CEO Kevin Johnson. Alrededor del 80% de las ventas en las tiendas propiedad de la compañía en los Estados Unidos son para llevar, dijo la compañía, y Starbucks espera que esa porción crezca a medida que la pandemia cambia los desplazamientos y las rutinas.



"Estamos mirando hacia el futuro", dijo Johnson. "Hay muchas oportunidades para reposicionar cuidadosamente estas tiendas en este momento".



La compañía dijo que espera una disminución de los ingresos de US$3.000 millones a US$3.200 millones debido a la pandemia en su actual tercer trimestre. La compañía también se dirigió a una pérdida por acción de entre 64 centavos y 79 centavos, más amplia de lo que esperaban los analistas.



Las acciones de Starbucks se cotizaron recientemente a US$78,68. Antes del miércoles, la acción había caído un 6% en 2020.



Las compañías, incluidos los grandes minoristas y las aerolíneas, están realizando cambios más duraderos a medida que el coronavirus reorienta la vida cotidiana en los EE.UU. A medida que se reabre la economía , las marcas están reevaluando sus tiendas y cómo los clientes quieren interactuar con ellas.



Los estados han comenzado a permitir una mayor libertad de movimiento para los residentes, pero muchos consumidores continúan evitando comprar en las tiendas y optan por las opciones de entrega y recogida. Muchas cadenas de comida rápida no han restaurado el servicio de asiento, confiando en las ventas de los transitados.



Wendys 'Co. dijo el martes que la mayoría de sus restaurantes solo ofrecen servicio de entrega y entrega, a pesar de que la mayoría de los estados ahora permiten algún servicio de cena.



Starbucks cerró el servicio de cena en los Estados Unidos en marzo. El mes pasado comenzó a restaurar operaciones limitadas en la mayoría de sus tiendas propiedad de la compañía. La mayor parte de sus tiendas están sirviendo a los clientes a través de la entrada, entrega y recogida. El servicio de cena permanece suspendido en la mayoría de sus ubicaciones en los Estados Unidos.



Johnson dijo que Starbucks probablemente restablecería el servicio en la tienda para clientes en algunos condados de los Estados Unidos en los próximos meses. Por ahora, la compañía está limitando aún más las horas de los empleados para reflejar las operaciones estadounidenses vinculadas. Se espera que muchos trabajadores decidan esta semana si seguirán trabajando con un horario reducido, tomarán un permiso de ausencia o renunciarán.



El nuevo formato de Starbucks para algunas de sus tiendas no provocará una caída en el empleo general, dijo Johnson.



Johnson dijo que la pandemia ha brindado una oportunidad para que Starbucks reevalúe sus tiendas, particularmente en las grandes ciudades, donde espera que disminuyan los alquileres comerciales . La compañía se está enfocando en Nueva York, Chicago, Seattle, San Francisco y otras áreas urbanas densas para su cambio a ubicaciones de solo recolección.



"Creemos que hay muchas oportunidades de bienes raíces para que podamos capturar", dijo.



Starbucks dijo que las ventas en las mismas tiendas de Estados Unidos cayeron un 43% en mayo. La disminución ha mejorado desde una caída del 63% en abril.



Johnson dijo que la compañía ha tenido seis semanas de crecimiento de ventas en la misma tienda en los Estados Unidos desde que restableció el servicio limitado. La compañía espera que Estados Unidos regrese al crecimiento trimestral de las ventas mismas tiendas a principios de su próximo año fiscal.



En China, el segundo mercado más grande de Starbucks y el primero en sentir los impactos del virus, el 99% de las tiendas ya están abiertas, y más del 70% han restaurado los asientos de café completos. Las ventas en la misma tienda, aunque mejoraron, se mantuvieron un 21% en mayo, dijo la compañía.



Starbucks dijo que ahora esperaba ganancias por acción de 33 centavos a 73 centavos para todo su año fiscal. Starbucks está reafirmando su orientación a largo plazo de crecimiento de tiendas del 3% al 4% para los EE.UU. Y Canadá. Se espera agregar 300 tiendas netas en su año fiscal que termina en septiembre.