Opinión: ¿Cómo proteger tu inversión durante una crisis económica?

Por E&N



Cuando estalla una crisis económica hay muchos inversores que reaccionan de manera emocional y corren a vender sus activos financieros para rescatar su capital. Muchos de estos inversores son inexpertos, sin apenas formación y sin haber practicado antes con simuladores de bolsa. Por ello, desconocen que hay alternativas a la venta masiva cuando se avecina una recesión: los activos refugio. Si los traders e inversores son capaces de identificar activos que funcionan bien en una crisis, estarán preparados para la recesión y estarán en mejores condiciones para proteger su capital.



Así que veamos cuáles son los activos refugio y cómo elegirlos durante una crisis, incluida esta pandemia de coronavirus. En primer lugar, debemos entender qué es un activo refugio. Se trata de un activo financiero que puede mantener e incluso aumentar su precio en un momento de crisis del mercado. Los participantes del mercado utilizan dichos activos de refugio para reducir su riesgo de pérdida cuando los precios caen en los mercados.



Sin embargo, debes tener en cuenta que lo que parece una inversión segura en el caso de una recesión en un mercado puede ser un verdadero desastre en otro mercado bajista. Es por eso que los inversores deben evaluar muy bien qué activo elegir en un momento determinado.



En principio, dichos activos refugio están inversamente relacionados con la eficiencia de la economía y otros activos más arriesgados. Cuando la mayoría de los mercados caen, los activos refugio tienden a crecer. O podría ser al revés.

Características y condiciones técnicas de los activos refugio

Hay varias características que generalmente se encuentran en los activos refugio:



- Liquidez: este tipo de activos pueden convertirse rápida y fácilmente en efectivo.

- Funcionalidad: se utiliza para satisfacer una demanda a largo plazo de forma continua.

- Oferta limitada: el crecimiento de la oferta nunca debe exceder la demanda.

- Demanda segura: la probabilidad de que el activo sea reemplazado u obsoleto es muy baja.

- Consistencia: el activo no pierde su valor con el tiempo.



No todos los activos refugio tienen todas estas características, por lo que los traders e inversores deben evaluar cuál es el más apropiado en el clima económico actual. Es importante recordar que los activos refugio pueden arrojar resultados diferentes dependiendo de cada período específico de recesión.



¿Qué activo puede considerarse un refugio seguro? Aunque las tendencias financieras van cambiando, lo cierto es que hay varios activos refugio que se han convertido en los favoritos del mercado a lo largo de los años. Éstos son algunos de ellos.



ORO



Las personas a menudo tienen en mente el oro cuando piensan en activos refugio. Este metal precioso ha sido una gran oportunidad para acumular valor durante muchos años. El oro es una materia prima física, no puede imprimirse como, por ejemplo, el dinero, y las decisiones gubernamentales y acontecimientos externos no siempre afectan a su valor. Por eso, cuando comienzan las crisis, los inversores tienden a trasladar sus fondos hacia el oro, lo que a su vez aumenta el precio debido a su mayor demanda en ese momento.



Además, frente a una elevada inflación, su valor también aumenta ya que cotiza en dólares estadounidenses. Quizás el mejor ejemplo del oro como activo refugio fue el período posterior a 2008, cuando protagonizó un rally que duró hasta 2011.



BONOS DEL ESTADO



Los bonos del Estado son básicamente documentos de préstamo al gobierno, que periódicamente paga intereses sobre esa deuda. Existen diferentes tipos de bonos del gobierno y la principal diferencia suele ser su vencimiento (1, 3, 5, 10 o 30 años). Los inversores tienden a tener más confianza en los bonos del gobierno emitidos por economías desarrolladas como Estados Unidos, Alemania o Japón. Y eso tiene sentido. Probablemente los más populares son los títulos del Tesoro de EEUU con un vencimiento de 10 años. Debido al rendimiento estable de este activo, los inversores consideran que los bonos estadounidenses son un activo refugio seguro. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en la realidad actual, una gran proporción de los bonos del gobierno de los países desarrollados no solo pueden generar rendimientos positivos, sino que a veces incluso pueden ser negativos porque es difícil compensar la inflación local. Por tanto, estos valores también pueden convertirse en una inversión con pérdidas, aunque son un poco más seguros.



FRANCO SUIZO



Probablemente hayas escuchado lo seguro y estable que es el franco suizo. La estabilidad del franco suizo se debe al sólido sistema financiero y bancario del país, la situación política neutral, la baja volatilidad del mercado de capitales y la muy baja tasa de desempleo en Suiza. La independencia del país de la Unión Europea le otorga cierto grado de inmunidad frente a los acontecimientos políticos y económicos en la región.



Suiza también es un paraíso fiscal para los ricos, que se benefician de un alto nivel de seguridad y banca anónima. Muy a menudo, la demanda del franco suizo aumenta a medida que comienzan a surgir signos de incertidumbre en los mercados bursátiles mundiales.



DÓLAR ESTADOUNIDENSE



Durante más de 50 años, el dólar estadounidense ha sido uno de los activos de refugio seguro más populares durante la recesión. Tiene muchas de las características de un activo de refugio seguro, pero lo más importante, es la moneda más líquida en el mercado Forex. También es la divisa de las reservas mundiales. Esta confianza en el dólar estadounidense se deriva del acuerdo de Bretton Woods, que introdujo un sistema monetario fijo y convirtió al dólar estadounidense en la columna vertebral de las reservas mundiales. Incluso después de la abolición de este sistema, el dólar estadounidense mantuvo su posición como un activo seguro, ya que es la moneda de la economía más grande del mundo.



YEN JAPONÉS



El yen japonés se considera un activo seguro ya que su valor a menudo aumenta frente a otras divisas importantes, incluido el dólar estadounidense, ya que las acciones y los bonos del gobierno comienzan a fluctuar bruscamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Japón se reestructuró, lo que le permitió ponerse al día con otras economías mundiales. El Banco de Japón se ha vuelto muy respetado y el yen se ha establecido como una de las principales monedas del mundo. Pese a la continua intervención del gobierno, la liquidez del yen continúa atrayendo inversores durante las crisis financieras.



El valor de los activos extranjeros en poder de los inversores japoneses es mucho mayor que el de los activos japoneses en manos de los inversores extranjeros. Esto significa que cuando el riesgo en los mercados aumenta demasiado, los flujos de efectivo de otras monedas se desvían al yen japonés y, por lo tanto, regresan a los mercados internos del país.



Otra razón por la cual el yen se considera un refugio seguro en tiempos de agitación en el mercado es que todos creen eso. Una situación similar a la del oro.



ACCIONES SECTORES DEFENSIVOS



Los inversores que desean controlar sus posiciones durante una recesión pueden optar por acciones de sectores defensivos. Estas acciones generalmente superan al mercado de valores durante una crisis. Las acciones defensivas son acciones de compañías que suministran productos como servicios públicos, atención médica, bienes de consumo básicos, materias primas o la industria militar. Estas acciones se consideran activos seguros porque pueden permanecer relativamente estables debido a la constante demanda de sus productos, incluso en tiempos de incertidumbre. Por ejemplo, sin importar la situación económica y de mercado, los consumidores continuarán comprando alimentos, bebidas, medicinas y otros artículos esenciales, así como también pagarán los servicios públicos.



El oro y otros metales preciosos, los bonos del gobierno, el yen japonés, el franco suizo, el dólar estadounidense y las acciones defensivas se encuentran entre los activos de refugio más populares. Sin embargo, con cada recesión de mercado, no todos funcionan igual de bien. Es importante elegir el activo refugio más adecuado según las características de la recesión.