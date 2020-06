Encuentros E&N: Tres buenas prácticas de Multinacionales en tiempos del COVID-19

Por Claudia Contreras, estrategiaynegocios.net

"Escuchamos mucho no solo a nuestros clientes, a nuestros empleados, hay que entender que esta es una situación nueva para todos. Hay que escuchar, hay que aprender, tener humildad para equivocarse. Cada líder de negocio que tenemos en la región nos ocupamos de de escuchar a nuestra gente, de entender cómo están, de seguir motivados. Ese trabajo es diario de cada líder". Así respondió Gustavo Ripoll, vicepresidente de ventas de DELL para Centroamérica y Caribe sobre las primeras acciones que ejecutó en los primeros días de esta pandemia.



En la misma medida, Joakim Thrane, CEO de DHL Express para Centro y Suramérica, apuntó que en los primeros días de la pandemia en la región, la firma buscó asegurar a su gente. "Tenemos a un 65% de las personas trabajando en casa. Conseguimos hacer esto recibiendo apoyo de informática modificando la forma en la que trabajamos, con tecnología necesaria para trabajar". Agregó: "La gente que están en la línea de frente, con condiciones necesarias para trabajar en un ambiente seguro. Tenemos un proceso de comunicación diario para ver que lo que estábamos haciendo funciona o no a diario, e irnos alineando con las expectativas de los colaboradores". DHL Express ganó el primer lugar en Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina en 2020.

En el primer Encuentro E&N en alianza con Great Place to Work Institute Centroamérica y Caribe, tres altos ejecutivos de las mejores multinacionales explicaron en detalle cómo han ido tomando decisiones para la salud de sus equipos y clientes.

La pandemia y el avance de la tecnología les ayudó a asumir pronto la nueva realidad del teletrabajo. "Tuvimos la suerte, tal vez, de tener un equipo de personas que tienen una actitud fantástica. De no pensar en el desafío, sino que buscan soluciones, cómo superar los obstáculos. Esta es actitud de vencedores. Es como nos creamos, nuestra cultura es colocar primero a nuestra gente, tenemos un ambiente que tiene confianza en la compañía, en los colaboradores", apuntó Joakim Thrane, CEO de DHL Express Centro y Suramérica.



Marcelo Benítez, VP de Tigo para Centroamérica, detalló que lo primero en tiempos de COVID-19 fue formar un Comité de Crisis con el objetivo alinear gente, con flexibilidad y recursos, para tener conectados a clientes y empresas. "Lo tercero fue la parte crítica de la conexión digital, alinearnos con Gobiernos locales, estar cerca de planes de cada uno de los países. Estar listos en lo interno, alinearnos a cada uno de los países".

"La sorpresa han sido los Héroes Tigo, como los hemos llamado, son personas que están al servicio de nuestros clientes. Van a las montañas y llenan de combustible las radiobases, van donde los clientes", dijo Benitez.

¿Cómo se ponen en práctica las herramientas Great Place To Work?

Los tres repondieron que es gracias a la cultura de ser un Excelente Lugar para trabajar que la crisis se ha afrontado mejor. "Ese nuevo escenario de trabajar en casa, con herramientas distintas, cambió con personas ágiles, con actitud fantástica. Creo que hemos conseguido hacer algo que no pensábamos que era posible. Cuando trabajas (con gente) que piensa más en soluciones que en problemas, nada es imposible", agregó Thrane. Insistió que como compañía logística han sido vital en las economías del mundo para mover actividades esenciales.



¿Qué herramientas del ADN Great Place to Work se usan? "En el caso nuestro, esto nos ha demostrado que lo que venimos haciendo está correcto. Nosotros ponemos al centro a las personas que trabajan con nosotros, los que hacen DELL un GPTW somos todos. Lo que hemos seguido fortaleciendo a través de la distancia es el espíritu de equipo. ... Ese espíritu de equipo es dejar que la gente desarrolle potencial. Seguirse capacitando. Creemos que La felicidad de nuestra gente no es solo de resultados laborales, sino en lo personal, en la identificación de la satisfacción personal", apuntó Ripoll.

DELL ha continuado trabajando con sus grupos de interés a pesar de la distancia. Tocan temas de equidad de género, medio ambiente, desarrollar potencial de las personas con discapacidad, o diversidad religiosa. "El 50% de nuestra gente participa de estos grupos. (...) Los grupos siguen organizados, trabajando, genera sinergia en la gente".



Para Thrane, un gran valor de ser un GPTW es entender qué hace otra compañía. "Ver cómo podemos mejorar. Buscamos hablar con otras compañías para compartir aprendizajes. El cambio a GPTW4ALL fue un cambio muy importante. Nos permite acelar pensamiento, actividades, todos dentro de la compañía tienen un comportamiento fantástico. No importa de dónde viene, qué tipo de región tiene. Para nosotros sirve como benchmark para saber qué mejorarmos. Escuchando voz de clientes, de empleados, voz de GPTW es importante saber por qué la gente sonríe".



Desde Tigo, la cultura Sangre Tigo les ha permitido acelerar soluciones digitales en medio de la pandemia. "Dar el 1000% a los clientes viene entender que tenemos que adelantarnos a los consumidores. Nuestros consumidores quieren todo digital, las compañías están más conectados quieren servicios más sofisticaos. Una de las cosas que aceleró covid-19 es poder desarrollar todas las soluciones digitales, dar prioridad a nuestra estrategias digitales. B2B es el foco principal de lo que hacemos. Este cambio ya está".