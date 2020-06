Airbnb se une a los sitios de alquiler de vacaciones que ven un aumento en la demanda

Por Bloomberg



Los inquietos habitantes de la ciudad que buscan escapar de sus refugios Covid-19 están viajando a los alquileres de vacaciones cercanos en números sorprendentemente fuertes, mostrando los primeros signos de vida para una industria que esencialmente se detuvo en marzo.

“Las personas, después de haber estado atrapadas en sus hogares durante unos meses, quieren salir de sus casas; eso está muy, muy claro ", dijo el presidente ejecutivo de Airbnb Inc., Brian Chesky, en una entrevista. "Pero no necesariamente quieren subirse a un avión y todavía no se sienten cómodos al salir de sus países".



Airbnb vio más noches reservadas para los listados de EE.UU. Entre el 17 de mayo y el 3 de junio que en el mismo período en 2019, y un impulso similar en los viajes nacionales a nivel mundial. La compañía de viviendas compartidas con sede en San Francisco está viendo un aumento en la demanda de reservas nacionales en países desde Alemania hasta Portugal, Corea del Sur, Nueva Zelanda y más. Otras compañías, incluidas Vrbo de Expedia Group Inc. y Booking Holdings Inc., también están viendo un salto en las reservas nacionales de alquiler de vacaciones.



Las búsquedas de Vrbo en Estados Unidos ahora han aumentado en comparación con esta vez el año pasado, según una nota del analista de Cowen & Co. Kevin Kopelman el lunes, y las consultas de Airbnb han bajado solo alrededor del 10%. Sin embargo, los hoteles y la marca más amplia de Expedia aún no han recibido ningún alivio durante el verano, ya que las búsquedas aún han disminuido más del 60%.



Las estancias internacionales, generalmente planificadas con meses de anticipación, están siendo reemplazadas por viajes impulsivos por carretera reservados un día antes y las escapadas de fin de semana se están convirtiendo en respiros de semanas, dijo Chesky. Anteriormente, un neoyorquino podría haberse dirigido a París por una semana en junio. Ahora van a ir a Catskills por un mes. "Trabajar desde casa se está convirtiendo en trabajo desde cualquier hogar", dijo.

Aún así, cualquier rebote proviene de una base muy baja. El sector de los viajes fue destruido por la pandemia de Covid-19. Las agencias de viajes en línea lucharon por resistir cancelaciones sin precedentes y el tráfico de pasajeros de viajes aéreos que cayó un 95%. Airbnb y Tripadvisor Inc. redujeron una cuarta parte de su fuerza laboral y Chesky dijo el mes pasado que espera que los ingresos de este año sean la mitad del nivel de 2019. La reserva se vio obligada a solicitar ayuda del gobierno. En un informe anual de accionistas la semana pasada, el CEO de Booking, Glenn Fogel, dijo que la pandemia afectaría los viajes globales más que los ataques terroristas del 11 de septiembre, la epidemia de SARS y la crisis financiera de 2008 combinados.



Pero meses de demanda acumulada están dando lugar a una avalancha de reservas de verano. Airbnb tiene más listados hoy que antes de la crisis, según Chesky. Los principales destinos en los Estados Unidos en Airbnb son mercados de alquiler de vacaciones casi exclusivamente tradicionales como Big Bear Lake en el sur de California, las Montañas Humeantes, a lo largo de la frontera de Tennessee y Carolina del Norte, y Port Aransas en Texas, según la compañía.



La velocidad inesperada del regreso ha mantenido a flote los planes de Airbnb para un debut en el mercado público de 2020. Originalmente, Chesky había planeado presentar documentos para una oferta el 31 de marzo, pero fue aplastado por la agitación del mercado relacionada con la pandemia que llevó a especular que la lista se archivaría hasta el próximo año. Sin embargo, Chesky dice que sigue siendo una opción. "No descartamos hacer público este año y no nos comprometemos a hacerlo", dijo. Airbnb fue valorado en US$31.000 millones en su ronda de recaudación de fondos privados más reciente, aunque la reciente emisión de deuda para apuntalar sus finanzas ha reducido significativamente esa valoración .



Desde que comenzó la pandemia, el porcentaje de reservas en Airbnb dentro de las 200 millas (322 kilómetros), un viaje de ida y vuelta que los viajeros generalmente pueden completar con un tanque de gasolina, ha aumentado de un tercio en febrero a más del 50% en mayo. Viajar en un mundo posterior a Covid está cambiando "de avión a automóvil, de gran ciudad a pequeña ubicación, de hotel a casa", dijo Chesky.



Vrbo está viendo tendencias similares a medida que reaparecen estados turísticos populares como Florida y Maine. Hay un "pop inmediato" tan pronto como se abre un destino, dijo Jeff Hurst, presidente de Vrbo, que representa aproximadamente el 20% de los ingresos totales de Expedia. "Si dibujas un círculo de 250 millas alrededor de cualquier metro importante, cada lugar donde ves agua allí o montañas o parques nacionales, las casas a su alrededor son lo que está comenzando a reservarse", dijo Hurst.



Los hoteles no son tan frecuentes en lugares más rurales. E incluso donde están, los viajeros prefieren quedarse en casas de vacaciones para poder cocinar en sus propias cocinas, controlar quién va y viene y evitar áreas comunes abarrotadas como vestíbulos, dijo Hurst. Para ayudar a salvar la temporada de verano, Airbnb y Vrbo han aplicado políticas que aumentan la confianza que incluyen cancelaciones flexibles y nuevos estándares para la limpieza.



"Hemos visto una recuperación más rápida dentro del alojamiento alternativo que en los hoteles", escribió el analista de Morgan Stanley Brain Nowak en una nota la semana pasada. Las acciones de compañías hoteleras como Marriott International Inc., Hyatt Hotels Corp. y Hilton Worldwide Holdings Inc. han caído más de un 20% este año, en comparación con Expedia y Booking, que han caído hasta un 14%.



La gente está ansiosa por espacios abiertos como pueblos de playa o pueblos de montaña, lo que está provocando el repunte de las rentas vacacionales, dijo Naved Khan, analista de Suntrust Robinson Humphrey Inc. "Poco a poco lo estamos viendo desplegarse ante nosotros, ya que las personas se sienten lo suficientemente audaces". aventurarse y quedarse en otro lugar por un par de noches y la mayoría de las veces estos lugares son casas y villas ".



Las búsquedas de alquileres de vacaciones en Google están aproximadamente al mismo nivel que el año pasado, mientras que las búsquedas de hoteles han disminuido, dijo el director de marketing de Booking Holdings, Arjan Dijk. El apetito del consumidor ha cambiado por completo desde hace un año, dijo. Significativamente, más usuarios están ingresando a la función de lista de deseos de la compañía e indicando interés en hogares domésticos en lugar de internacionales. De hecho, la compañía ha visto cambiar su negocio a más del 70% de los viajes nacionales desde el 45% del mismo período del año pasado, dijo.



La demanda de viajes aéreos también está mostrando algunos signos tempranos de vida, después de todo, pero colapsando. Los números diarios de pasajeros en los EE. UU. Subieron a 391.882 el 4 de junio, la cifra más alta desde el 22 de marzo, según la Administración de Seguridad del Transporte. Pero el promedio diario total durante los últimos siete días fue todavía un 87% menor que durante el mismo período del año anterior. American Airlines Group Inc. dijo que aumentaría los vuelos de julio en un 74% en comparación con este mes, aunque la cantidad de vuelos en julio será aproximadamente el 40% de la capacidad del año anterior, en comparación con el 30% en junio, dijo la aerolínea el jueves.



"Va a pasar un tiempo antes de que las personas comiencen a cruzar las fronteras, suban a los aviones o viajen por negocios", dijo Chesky. La gran pregunta que tiene en mente ahora, mientras piensa en hacer pública su startup, es si el aumento en las reservas recientes se convierte en una tendencia sostenible. "La pregunta a largo plazo es cómo se ve en un año o cinco años y eso es realmente una incógnita", dijo. Chesky no celebrará hasta que el mercado se estabilice. "Tenía la regla de que incluso en nuestras horas más oscuras no me bajaría demasiado porque eso es solo un momento en el tiempo", dijo. "Y si no puedo bajar demasiado, entonces no puedo levantarme demasiado".