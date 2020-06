Elon Musk pide el 'desmembramiento' de Amazon

Por entrepreneur

Elon Musk, fundador de Tesla Motors y Space X, quien el 1 de junio expresó en Twitter que dejaría la red social por un tiempo, regresó para responder un tuit y etiquetar a Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon, empresa de comercio electrónico.

El hecho ocurrió luego de que un autor se quejara en la plataforma de la imposibilidad de autopublicar un libro de información sobre el coronavirus a través de Amazon.



En un inicio Alex Bereson colocó en su cuenta un mensaje que decía: "Por cierto: anoche presenté mi primer folleto de información sobre coronavirus ("Verdades no informadas sobre COVID-19 y Lockdowns") para su venta en @amazon . Normalmente el proceso de revisión / publicación no lleva mucho tiempo. Espero que ese sea el caso esta vez y no tenga que gritar sobre la censura".



Posteriormente, se quejó de que la compañía lo había censurado.



Esto ocasionó que Musk regresó y respondió al tuit del escritor con este mensaje: “esto es una locura @JeffBezos”. Asimismo, añadió "es hora de desmembrar Amazon. ¡Los monopolios no están bien!”



Por su parte, la empresa de comercio electrónico dijo que se trataba de un error y que el libro ya se encuentra disponible a través de Kindle, su servicio electrónico de lectura. Por otro lado, haciendo alusión al tuit de Musk, la compañía explicó que el empresario no tiene autoridad legal para forzar la división de Amazon, y enfatizó que la decisión de aprobar el libro no se debió a Musk.

Musk criticando a Bezos

Esta no es la primera vez que Musk critica a Bezos en Twitter. Los dos tienen una rivalidad cuando se trata de viajes espaciales; Musk lidera SpaceX mientras que Bezos fundó Blue Origin



El año pasado, Musk llamó a Bezos un imitador en Twitter después de que Blue Origin anunciara un plan para crear una red de banda ancha satelital años después de que SpaceX comenzara a hacer lo mismo. Bezos, por otro lado, ha dado a entender que no es fanático del plan de Musk para priorizar la colonización de Marte. Según el CEO de Amazon, la humanidad debería centrarse primero en establecer una base lunar.