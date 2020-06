Intel Costa Rica logra la certificación Carbono Neutro Plus

Por estrategiaynegocios.net

Intel Costa Rica logró el mayor galardón Carbono Neutro que se entrega en el país, es decir, el nivel Plus, que otorga la Dirección de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente y Energía. Con las iniciativas realizadas para lograr este reconocimiento, la operación local aporta para que la Corporación alcance los retos globales 2030, publicados recientemente.

El Programa País de Carbono Neutralidad 2.0, reconoce con la certificación Carbono Neutro los esfuerzos de reporte, reducción y verificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y una vez que se ha pasado por estas etapas se puede optar por el nivel Plus, ya que es para aquellas empresas u organizaciones que realicen esfuerzos más allá de los establecidos.

En el caso de Intel Costa Rica, una de las acciones más significativas fue que la flotilla de autobuses, compuesta por 11 rutas, para el transporte de los colaboradores, pasó de utilizar diésel a biodiésel, esto representó una reducción del 99.66% en su huella de carbono.



“Intel tiene una larga historia de compromiso con la protección de los recursos naturales, nos esforzamos de manera continua para mejorar nuestras operaciones y minimizar el impacto en el medioambiente. Trabajamos para aumentar la eficiencia energética, diseñar edificios eficientes y conservar recursos en todas nuestras operaciones, por eso la certificación de carbono neutralidad plus es una muestra clara de este compromiso”, manifestó Timothy Scott, Gerente de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Públicas de Intel Costa Rica.



Las instalaciones de Intel Costa Rica cuentan con estación de recarga para vehículos eléctricos, uso optimizado de la energía al migrar a sistemas inteligentes en IoT (Internet of things/ Internet de las cosas) y LED, sistemas de paneles solares para las cafeterías y equipos de aire acondicionado más eficientes, entre otras medidas.



Intel Costa Rica

La compañía a nivel global lanzó recientemente sus retos globales 2030, que se enfocan en las áreas de: Responsabilidad, Inclusión, Sostenibilidad y Habilitación.

La empresa tiene 23 años de estar en Costa Rica y cuenta con más de 2000 colaboradores.

Sus operaciones se dividen en dos grandes centros, el Centro de Investigación y Desarrollo, del cual forma parte el Megalaboratorio y el Centro de Servicios Globales.

El Centro de Investigación y Desarrollo es actualmente el más grande del país, está dedicado al diseño, prototipo, prueba y validación de soluciones de circuitos integrados.