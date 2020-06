En pandemia, Zoom brilla con aumento en ventas y clientes

Por Bloomberg



Zoom Video Communications Inc. informó ventas trimestrales que superaron las estimaciones, lo que demuestra que un aumento en la demanda de su servicio de videoconferencia durante la pandemia de coronavirus se ha traducido en más clientes que pagan. La compañía también aumentó su pronóstico de ingresos anuales en casi el doble.



Los ingresos aumentaron cerca de 170% a US$328,2 millones en el período que finalizó el 30 de abril, dijo la compañía con sede en San José, California, en un comunicado el martes. Los analistas, en promedio, estimaron US$203 millones, según datos recopilados por Bloomberg.



La ganancia, excluyendo algunos elementos, fue de 20 centavos por acción, en comparación con la estimación promedio de los analistas de 9 centavos.



Zoom proyectó ingresos de hasta US$1.800 millones en el año fiscal, en comparación con un pronóstico de hasta US$915 millones a principios de marzo. Los analistas estimaron US$930,8 millones.



Eric Yuan, el director ejecutivo, ha tratado de garantizar que su plataforma de reunión virtual logre hacer frente a una gran demanda de personas obligadas a permanecer en casa para evitar la propagación de covid-19.



Si bien los problemas de seguridad y privacidad plagaron el sistema al principio de la cuarentena, Zoom se ha convertido en una red social esencial, atrayendo a más de 300 millones de participantes algunos días, frente a 10 millones en diciembre.



El fabricante de software permite reuniones de hasta 40 minutos sin cargo. Si bien Zoom ha atraído más entusiasmo que sus rivales corporativos, su capacidad para atraer a más clientes que paguen determinará qué tan bien se está enfrentando a la competencia de Microsoft Corp., Cisco Systems Inc. y Google de Alphabet Inc.



La acción se ha más que triplicado este año.



Zoom dijo que cerró el trimestre con unos 265.400 clientes con más de 10 empleados, un aumento de más de cuatro veces respecto al mismo período del año anterior.