Western Union habría hecho oferta de compra por MoneyGram

Por Bloomberg



Recientemente, Western Union hizo una oferta de adquisición por MoneyGram, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque el asunto no es público. No se ha tomado una decisión final y Western Union podría optar por no proceder con un posible acuerdo, agregó la fuente.



Representantes de Western Union y MoneyGram declinaron hacer comentarios.



Una transacción juntaría a dos de los mayores proveedores estadounidenses de servicios de transferencia de dinero. El negocio ha estado en declive debido a que más personas confían en los pagos en línea para mover dinero alrededor del mundo. Si bien MoneyGram ha crecido fuertemente en las transacciones digitales, ellas representaron solo 18% de sus transferencias de dinero en el primer trimestre, informó la compañía el mes pasado.



Ant Financial Services Group, conglomerado chino de servicios financieros, acordó adquirir MoneyGram en 2017, pero desistió del acuerdo después de enfrentar trabas por parte de los reguladores estadounidenses de seguridad nacional.



Las acciones de MoneyGram cerraron con un alza de 6,2% a US$2,59, lo eleva el valor de mercado de la empresa a alrededor de US$164 millones. También tiene alrededor de US$878 millones de deuda.



Western Union subió 3.5% y cerró a US$20,71, lo que le da un valor de mercado de aproximadamente US$8.500 millones.