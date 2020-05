Las frases claves para entender la mente obsesiva de Elon Musk

Por Expansión

Admirado por muchos y odiado por otros, Elon Musk, fundador de empresas como Tesla, SpaceX y Paypal, ha dado mucho de qué hablar por su genialidad para la ingeniería y los negocios, por su ética de trabajo altamente obsesiva y meticulosa, y su perseverancia extravagante en el intento de preservar la especie humana con un método bastante peculiar: la colonización de Marte.

Aquí algunas frases que nos dejan dar un vistazo a cómo funciona la mente del empresario.

1."Cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor".

2. "El primer paso es establecer que algo es posible; entonces la probabilidad ocurrirá".

3. "No podría decir que no tengo miedo. De hecho, quisiera que mi emoción de miedo fuera menos porque me distrae mucho y fríe mi sistema nervioso".

4. "Creo que es posible que la gente ordinaria elija ser extraordinaria".

5. “No te convenzas de que algo está funcionando cuando no lo está, o te vas a quedar fijo con una solución".

6. "Hubo un tipo que escribió una ecuación de mecánica cuántica en el pizarrón, y estaba mal. Pensé '¿cómo puede escribir eso? Y se la corregí. Me odió después de eso. Eventualmente descubrí que, sí, tal vez corregí esa cosa, pero ahora hice a la persona improductiva. No era una buena forma de lidiar con las cosas".

7. A algunas personas no les gusta el cambio, pero necesitas aceptar el cambio si la alternativa es el desastre".

8. "Aquí el fracaso es una opción. Si las cosas no están fracasando, no estás innovando lo suficiente".

9. "Si te levantas en la mañana y piensas que el futuro será mejor, es un buen día. De lo contrario, no lo es".

10. "Tiene que haber una razón por la que te levantes en la mañana y quieras vivir. ¿Por qué quieres vivir? ¿Cuál es el punto? ¿Qué amas sobre el futuro? Si el futuro no incluye estar entre las estrellas y ser una especie multiplanetaria, creo que es increíblemente deprimente.

11. "La persistencia es muy importante. No debes rendirte hasta que alguien te obligue a hacerlo".

12. "Ponle atención a la retroalimentación, e incluso pídela, particularmente a tus amigos".

13. "Trabaja con el diablo. O sea, sólo tienes que trabajar de ochenta a cien horas a la semana. [Esto] mejora tus posibilidades de éxito. Si otras personas tienen semanas laborales de 40 horas y tú lo haces de cien, entonces, incluso si están haciendo la misma cosa, sabes que tú lograrás en cuatro meses lo que a ellos les lleva un año".

14. "Es muy importante que te caiga bien la gente con la que trabajas, si no, la vida y tu trabajo van a ser bastante miserables".

15. "Siempre soy optimista, pero realista. No fue con la expectativa de mucho éxito que comencé Tesla o SpaceX... es sólo que pensé que eran lo suficientemente importantes para hacerse, de cualquier manera".

16. "Cuando Henry Ford hizo autos baratos y confiables, la gente dijo 'Nah, ¿qué tiene de malo un caballo?'. Fue una apuesta enorme, y funcionó".

17. "Mi mayor error posiblemente sea darle mucho peso al talento de alguien y no a su personalidad. Creo que importa si alguien tiene un buen corazón"

18. "Existe una percepción tremenda contra tomar riesgos. Todos están tratando de optimizar sus formas de cubrirse el trasero".

19. "Podía verlo suceder, o ser parte de ello".

20. "Quieres tener un futuro en el que esperes que las cosas mejoren, no uno en el que esperes que empeoren".