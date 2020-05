Panamá: Venta de vehículos nuevos caería 63% este año

Por La Prensa (Panamá)



Las ventas de automóviles nuevos en Panamá podrían cerrar este año con 17 mil unidades en la calle, lo que supone un descenso de 63% en comparación con los vehículos vendidos el año pasado, de acuerdo con las proyecciones del sector.



“Con la pandemia proyectamos una reducción importante en las ventas generalizadas para este año. La proyección es que se vendan entre 16.500 y 17.000 carros nuevos. El año pasado fueron 47.000 unidades”, señaló Gustavo De Luca, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).



El vocero del gremio asegura que la crisis sanitaria y económica generada por la Covid-19 llegó en un momento en el que el sector venía registrando un enfriamiento desde hace tres años, “y ahora esta situación con ventas muy bajas le pone mucha más presión a las estructuras de los negocios”.



Manifestó que el estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus ha supuesto un golpe para el sector no solo por el cierre de las agencias y la paralización de las ventas, también por la suspensión de sus trabajadores.



“Los miembros del gremio de ADAP -que importamos solo carros nuevos y son el 95% de los carros que se venden en el país-, calculamos que tenemos 5 mil empleos directos, de esos empleos se han suspendido el 85% (4.250 contratos)", dijo.



Calificó como positiva la decisión del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio e Industrias de autorizar la reapertura de los talleres el pasado 13 de mayo, pero considera que “la limitante establecida de 10 colaboradores por taller o sucursal hace inviable la prestación de la mayoría de los servicios”.



”Limitar a 10 personas independientemente del tamaño del taller, obstaculiza la capacidad de ofrecer el servicio y mantener andando de manera correcta la cadena de suministro".



Cuenta que en la última semana se registró mucha demanda, pero también limitaciones para atender a todos por falta de personal.



Ahora mismo estamos trabajando a un 20% de capacidad, sin embargo buscamos llegar a un 50%, manteniendo las medidas de higiene y seguridad dentro de cada taller.



“Los talleres son espacios muy amplios. Hay talleres que tienen entre 600 hasta 2.000 metros cuadrados. Estamos hablando de un espacio promedio de no menos de 40 metros cuadrados entre un mecánico y otro.



Lo que pensamos es que debemos tener una cantidad de personas trabajando dependiendo el tamaño del taller y no limitar a 10 personas por taller”, dijo.



De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, durante los primeros tres meses del año se vendieron en el país 9.112 vehículos nuevos. Los de mayor comercialización son los modelos tipos SUV´s, con 3.323 unidades.



Según señala el sector, durante el mes de abril y lo que va de mayo, no se ha vendido un solo vehículo, y por ahora no hay mucha claridad de cuándo se reactivarán las ventas.



“Nosotros en la ADAP estimamos que esta reactivación se llevará a cabo en junio, así que para julio deberíamos poder estar vendiendo. Sin embargo, aunque tengamos las facilidades para vender, el regreso va a ser muy gradual. La recuperación del sector podría tomar hasta 24 meses”, dijo.



El gremio señala que este es un sector que genera más de US$1.500 millones al año y contribuye de manera crucial a nivel de impuestos en el país, por eso la importancia de discutir las propuestas y medidas que ayuden a reactivar la actividad.



“Es fundamental sentaros en conjunto (gremio y Gobierno) para discutir las iniciativas y propuestas que ayuden a mover parte de los inventarios que están en el país y reactivar al sector”.