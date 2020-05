España anuncia que en junio vuelve La Liga y permitirá entrada de extranjeros

Por AS.com



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado que España reanudará en julio "la entrada de turismo extranjero en condiciones de seguridad" y aseguró que "habrá temporada turística este verano". Así lo señaló en su intervención inicial durante una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa en la que resaltó el "peso fundamental" de la hotelería y el turismo en la economía española, así como su "prestigio internacional enorme".



Por ello, reivindicó el compromiso del Gobierno con estos sectores y afirmó que "ha llegado el momento". "Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano", aseguró, para a continuación destacar también que "España recibe cada año más de 80 millones de visitantes" e indicar que "los turistas extranjeros pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país". Así, invitó a "todos los establecimientos turísticos, a los bares y restaurantes, a los destinos de playa y de interior a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días" y "que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de estas vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía". Además, animó "a los españoles a planificar sus vacaciones y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional", señalando que "muchos podrán hacerlo de finales de junio en adelante".

Ingreso Mínimo Vital

Asimismo, el jefe del Ejecutivo confirmó que el Consejo de Ministros de la "próxima semana" aprobará el Ingreso Mínimo Vital, cuya cuantía dependerá del número de miembros de la misma familia. En su discurso aludió a la aprobación el martes de esta "medida histórica" que ahora impulsa "para que nadie se quede atrás" ante las consecuencias de la pandemia, si bien recordó que ha sido "un compromiso desde el inicio de la andadura" del Gobierno de coalición.



El Ingreso Mínimo Vital será una "prestación habitual", explicó, cuyo diseño final se ha conseguido gracias al trabajo de la Agencia Tributaria, del equipo de Bienestar social, de la Seguridad Social y el apoyo de las comunidades autónomas. Será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros, pero que dependerá del número de miembros de cada hogar



La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, apuntó, puede amparar a cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza severa y calculó que "beneficiará a cerca de 850.000 hogares, de los que la mitad tiene niños a su cargo". Ademas, recordó que dos millones de niños están en riesgo de pobreza. Sánchez explicó que este ingreso empezará a cobrarse el propio mes de junio, a medida que se tramiten las solicitudes, y terminó proclamando que "ni el Gobierno ni la sociedad española van a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas forman colas para comer".



Vuelve La Liga de Fútbol

Sánchez avanzó, además, que "si todo va bien" la semana del 8 de junio volverá la Liga de fútbol, aprovechando que "gran parte" de España debería estar en la fase 3 del plan de desescalada. Comentó que ya hay "aval" del Consejo Superior de Deportes, y que el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad han dado "luz verde" para que vuelva La Liga de Fútbol Profesional.



Será, apuntó el presidente, la semana del 8 de junio, porque se prevé que ahí se inicie la fase 3 en "gran parte" de España. Entonces, "se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas" profesionales y en particular la Liga de Fútbol Profesional. No obstante, alertó de que "la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad sanitaria para todos los participantes en la competición". Además, Sánchez apuntó que ésta no será la única actividad recreativa que se recuperará en las próximas semanas porque museos, cines, conciertos, teatros y todas las actividades deportivas irán recuperando el ritmo de "forma paulatina".



Luto nacional



El mandatario también avanzó que "a partir del próximo lunes", cuando ya toda España esté en la Fase 1 de la desescalada, "el Ejecutivo aprobará la declaración formal de luto oficial" en todo el país en memoria de las víctimas del Covid-19. "El duelo tendrá una duración de 10 días, el luto oficial más prolongado de nuestra historia democrática", proclamó. En ese periodo, ondearán a media asta las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada.



Esta decisión, que dijo que se llevaría a cabo una vez que todo el país estuviera en la Fase 1, es para "mostrar de esa manera todo nuestro dolor y todo nuestro reconocimiento a las víctimas con ese luto oficial". Sánchez recordó que, a este luto se sumará, "al final de la desescalada", un gran acto de homenaje oficial, así como otras conmemoraciones y memoriales presididos por el Rey como jefe del Estado. "Los fallecidos en esta epidemia merecen nuestro recuerdo perdurable", pero "merecen un homenaje aún mayor: merecen nuestra convivencia y nuestra concordia". "Perdieron la vida aquejados del mismo mal y vivieron sus últimos días en el mismo suelo. Juntos debemos convivir en el mismo país que ellos construyeron. España se lo debe", concluyó el presidente.