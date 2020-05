Empresa costarricense ofrece solución para espacios seguros que combate coronavirus

Por estrategiaynegocios.net



La empresa costarricense The Aroma Trace® ofrece un sistema que higieniza y crea ambientes seguros a la vez que combate los virus y bacterias causantes del coronavirus: el AirSafe Nebulizer. Este sistema es el complemento de la necesaria limpieza convencional, como una alternativa de limpieza profunda y en lugares de difícil alcance, para reducir la capacidad de contagio y reproducción del coronavirus y ofrecer la mayor seguridad y confianza en los distintos espacios en que pueda interactuar el ser humano.



Mediante la higienización ambiental, aérea y de superficies en emisiones continuas -60 veces por hora-, el AirSafe aprovecha la sinergia de sus principios activos que incrementan sus efectos entre sí y baja la carga de gérmenes hasta un nivel seguro, esto sin afectación o efectos secundarios para personas, animales, alimentos o superficies.



Sistema inteligente y de fácil instalación

La fórmula AirSafe, en conjunto con el dispositivo recomendado Nebilizer Stream, es un sistema de emisión inteligente que dispersa partículas olfativas por medio de un compresor de aire, transformando el producto de estado líquido a estado gaseoso. Este equipo es un dispositivo autónomo, portátil, de muy fácil instalación (tomacorriente con electricidad 110), cobertura de hasta 250m2, que incluso puede conectarse al sistema de aire acondicionado del local (siempre que éste permanezca encendido de manera constante) y capaz de ser controlada y monitoreada de forma remota a través de internet, lo que permite tener un seguimiento del equipo y el consumo en tiempo real, las 24 horas al día, los 7 días de la semana.



Con la nueva fórmula de Aroma higienizante AirSafe, disponible en toda la colección exclusiva de The Aroma Trace®, se logra un aire más limpio y purificado. Esta fórmula, incluye principios activos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Healthcare Infection Society (HIS) de Reino Unido para su utilización contra el coronavirus.



“Esta formulación de aroma higienizante puede utilizarse durante el horario de apertura, incluyendo el aroma corporativo del cliente, y compatible para su uso en entornos con personas, animales o alimentos. Por otro lado, favorece una mejor experiencia sensorial, reduciendo la intensidad de otro de los muchos daños colaterales de la pandemia actual, la hipocondría social que afecta a todos en estos tiempos de incertidumbre. La aplicación correcta y profesional de ciertos aromas, facilita y favorece una nueva conexión emocional con el entorno, ahora más higiénico y seguro, con el AirSafe”, manifestó Leonardo Bedoya, gerente y representante de la marca The Aroma Trace ® en Costa Rica.



Utilizado actualmente en alrededor de 40 países, como España, México, Colombia, Bolivia y Guatemala, el AirSafe se desarrolló en el marco de responsabilidad corporativa, respetando el medio ambiente gracias a la formulación ecológica (en su uso) de los aromas y utilizando envases eco-friendly.



Adicional, para aquellas necesidades de protección individual durante las actividades del día a día o como complemento del AirSafe, The Aroma Trace® ofrece dos soluciones: el Air Safe Gel y el Air Safe Spray, cuya fórmula química de ingredientes activos, garantiza el combate efectivo contra este virus.



Las personas, empresas o instituciones interesadas en el sistema Air Safe Nebulizer, pueden contactar a The Aroma Trace®, representante único y exclusivo para Costa Rica, a través de los siguientes números: 4000-0595, 8423-1334 y el 8527-1239.