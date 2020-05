Pilotos comerciales denuncian que Copa Airlines viola Código de Trabajo

Por La Estrella de Panamá

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) denunció a través de un comunicado que Copa Airlines está violando el Código de Trabajo, suscribiendo acuerdos directos con los trabajadores, desconociendo la obligación de contar con el consentimiento del sindicato para realizar cualquier modificación a la jornada laboral pactada mediante el Convenio Colectivo.

El colectivo negocia con la compañía de aviación el estatus laboral y económico de sus agremiados, luego de que el Gobierno Nacional suspendió los vuelos internacionales desde el 22 de marzo de 2020, por lo que los pilotos no han tenido asignaciones regulares ante la propagación de covid-19.

En abril, Copa Airlines solicitó la suspensión de contratos ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), quien autorizó la suspensión del 1 al 22 de mayo de 2020. No obstante, a la fecha, la empresa adeuda a algunos trabajadores salarios y recargos correspondientes a marzo de 2020.

La UNPAC insiste en que la empresa viola directamente el artículo 159 del Código de Trabajo, ya que de manera coercitiva obliga a los trabajadores a firmar la reducción de jornada de trabajo, sin contar con la aprobación del Sindicato, tal como lo exige el Artículo 159.

Artículo 159. (Subrogado por el articulo 22 de la Ley No. 44 de 12 de agosto de 1995). "El salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aun mediante el consentimiento del trabajador. En los casos en que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por las autoridades administrativas de trabajo, se ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá, de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo, correspondiente, con el consentimiento de la organización sindical, o de los trabajadores donde no exista esta, siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la crisis. En tales situaciones, el Estado aunara esfuerzos con los trabajadores y empleadores, a fin de disminuir los efectos de la crisis".

Debido a lo anterior, la UNPAC sugirió a su membresía que "no suscriban modificaciones a la jornada de trabajo, ya que estos actos son violatorios al Código de Trabajo y fueron denunciados ante el Mitradel.

En su escrito, la Junta Directiva de la UNPAC además señala que la empresa esta cometiendo en contravención directa al Código de Trabajo y a la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la UNPAC y Copa Airlines.

"Copa Airlines, a pesar de haber suspendido contratos de trabajo, está solicitando a los trabajadores realizar asignaciones de vuelo, pagando solo las horas realizadas y manteniendo al trabajador en la condición de suspensión de contrato, violando de esta manera el artículo 199 del Código de Trabajo, ya que si la empresa asigna funciones a un trabajador con contrato suspendido deja sin efecto dicha suspensión y debe pagar el salario correspondiente", sostienen en el comunicado.

Desde el 5 de mayo de 2020, el Sindicato envió su propuesta para regular las medidas a tomar; sin embargo, hasta la fecha la empresa no ha dado respuesta. "Lo que deja en evidencia que no les interesa continuar con las negociaciones y entendemos que han abandonado la mesa de negociación para implementar medidas frente a la crisis", destacó la UNPAC a través del comunicado.

La empresa ha reiterado su intención de violar y desconocer el procedimiento de reducción de personal contenido en la cláusula 24.1.c. del Convenio Colectivo, lo que significa que pretende despedir a pilotos panameños calificados y mantener plazas de trabajo de pilotos extranjeros. Esta intención deliberada ya ha sido denunciada ante el Mitradel, el Órgano Legislativo y ante la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá.

La UNPAC no permitirá que una decisión arbitraria irrespete las normas laborales y la Constitución Política de la República, por lo que agotaremos todos los recursos legales que sean necesarios para que se respeten las leyes nacionales y garantizar las plazas de trabajo de los pilotos panameños.