Webinar E&N: ¿Cómo mantener una buena salud financiera? (VIDEO)

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Las finanzas personales siempre es un tema de interés; sin embargo, por la coyuntura que se vive en el mundo a raíz del covid-19 este ha tenido un papel protagónico en la vida de muchos ciudadanos.

César Calomino, quien lidera la operación de Equifax para México y Centroamérica, conversó con la comunidad de Estrategia & Negocios en un episodio más de nuestros webinars y aclaró dudas sobre todo lo relacionado al tema de la salud financiera.

¿Cómo conocer el límite de crédito al que puedo aspirar? ¿Cuándo estoy cayendo en un endeudamiento difícil de llevar? ¿Cuándo debo solicitar a un crédito?, fueron algunas de las preguntas que respondió el experto.

¿Cómo cuidar mi salud financiera en la era post covid-19?

Tomando en cuenta que la “nueva realidad post-covid-19” está por llegar, tras terminar algunos confinamientos, para muchos el momento de tomar mucho más en serio las finanzas del hogar y personales, de acuerdo con Calomino, quien hace un llamado a que antes de adquirir una deuda, sea esta una tarjeta de crédito, préstamo personal o hipotecario, se haga una revisión de la realidad económica individual.

“La realidad económica depende como se han afectado sus ingresos. Muchos (en la época de pandemia) han conservado los ingresos y pueden aprovechar la oportunidad que se presenta, otros no. Es momento de plantearse ‘tengo una oportunidad para cambiar mi carro, para arreglar mi casa. Si trabajo o tengo mi emprendimiento quizá necesite comprar materia prima para seguir adelante’, esos son los escenarios que hay plantear”, indica el experto.

¿Existe una fórmula para conocer el límite en el que me puedo endeudar?

De acuerdo con Calomino, la fórmula ideal se mantendría en 60%-40% o 70% y 30%, donde el número mayor representa mis gastos fijos y ahorro y el segundo la cantidad de mis ingresos que puedo destinar para adquirir un crédito.

Por ejemplo, si alguien gana US$900 fijos, puede destinar entre US$270 y US$360 al pago de una cuota por préstamo de cualquier índole o a una tienda de retail o venta de autos o casa.

¿Qué debo observar antes de hacer un préstamo?

“Conocer cómo está la información crediticia, como la manera en la que nos hacemos un chequeo médico de rutina cada año o cómo cuando hacemos una revisión al vehículo para sacarlo a una ruta. Así debe revisar su récord crediticio”, es lo primero de acuerdo con Calomino.

“La regla es sencilla: Que uno pueda pagarla después. Tener una tarjeta de crédito, por ejemplo, no quiere decir que me voy a sobreendeudar. La tarjeta de crédito se puede tener y ocuparlo para una emergencia, ejemplo no es lo mismo que vaya y compre una computadora de última generación porque sí, a que tenga que comprar una porque se me arruinó la que tengo, tiré café encima y ahí es donde uno puede decidir qué me conviene más y lo más importante: Lo puedo pagar. No hay que temer al crédito, mantienen la economía y muchas veces nos ayudan a progresar, ejemplo, nos endeudamos por una beca de estudios”, agrega.

De acuerdo con Calomino, también es importante revisar qué conviene más, si sacar un crédito y comprar con el dinero o si conviene sacar un crédito que ofrece la tiene de retail o el lugar donde pienso comprar algo.

¿Qué pasa si dejo de pagar un préstamo?

“Nunca conviene dejar de pagar, debe pagar deudas que obtuvo, el buen comportamiento mejorara el escenario y el score”, recuerda Calomino.

En el caso de alguien que está un nivel de deuda alta y pierde su fuente de trabajo, debe pensar si pagar o no pagar. Si no puede pagar, lo mejor es llegar a la institución relacionada con el crédito y presentar el escenario y ver si se puede pagar aunque sea menos de la cuota o avisar que no puede pagar.

“Si no pago, debo anotar que pagaré más al momento de regresar a pagar la cuota”, acota Calomino.

Equifax ha abierto el acceso gratuito para ciudadanos en la región de la información crediticia, que la información de las bases de datos, así como su score crediticio.

¿Cómo conocer mi score crediticio?

El proceso para consultar el Reporte Crediticio 360 -que incluye el historial crediticio, la información contenida en la base de Infocom, así como el Score crediticio- es muy sencillo:

-Ingrese a la página web de Equifax, a la cual podrán acceder sin costo durante el periodo señalado del 27 de abril hasta el 31 de mayo del año en curso.

-La solicitud debe hacerse de manera individual y cada persona deberá completar una serie de datos personales para poder validar su identidad.

-Una vez que se haya registrado en el sistema, podrá ingresar a consultar sus reportes y servicios de Educación Financiera.