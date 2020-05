Adiós a Hugo Caccuri, cofundador de Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe

Por estrategiaynegocios.net



"Con profunda tristeza les informamos a todos nuestros clientes, proveedores y amigos el fallecimiento de Hugo Caccuri Junior, nuestro querido amigo, Director General y Socio Fundador de Great Place to Work® México, Centroamérica y el Caribe, acaecido el día de hoy en la ciudad de Sao Paulo, Brasil", dijo Abel Sierra, Director General Interino, GPTW® México.

Lea también: Great Place to Work® MIPYMES, el Ecosistema de Valor de las Grandes Empresas



Durante 18 años y 8 meses lideró la operación de GPTW® México. También era miembro de la junta directiva y socio fundador de Caccuri Advisors, una firma de caza talentos con sede en Brasil.



"Hugo nos deja un gran legado que en su carrera de más de 46 años lideró organizaciones en busca del crecimiento para todos, con una fiel convicción que si hay mejores lugares para trabajar independientemente del tamaño se crean culturas de confianza con excelentes resultados para las organizaciones, los colaboradores, las familias y la sociedad", informó GPTW Centroamérica y Caribe. "Seguiremos construyendo un mundo mejor tal como tu convicción de crear Great Places to Live 4ALL", reforzó la operación de la región centroamericana.



"Sin lugar a dudas el trabajo que hacemos tiene que ver con mejorar el ambiente de trabajo en las empresas, tener mejores líderes, algo que hace bien a las empresas y a la sociedad", dijo Caccuri en una entrevista el 28 de febrero de este año. Entonces, la operación de México lanzó la campaña: Be Great, Sé grande, en español. "Es un movimiento que hace a las empresas más rentables, crea un ambiente de confianza y con eso a todos: la familia, al país", subrayó Caccuri. "Puedes ser grande aunque seas pequeña".



"Sus valores humanistas, su cariño y su incansable pasión dejaron un gran legado en la construcción de un mundo y un México mejor, así como muchas “grandes organizaciones para trabajar”, finalizó Sierra.

Reviva la mini entrevista a Hugo Caccuri en el marco de la gala de Los Mejores Lugares para Trabajar en Latinoamérica 2019: "Ser un buen lugar para trabajar puede ser una empresa u organizaciones de seis colaboradores. No es necesariamente algo para grandes empresas o multinacionales. Vamos a comenzar a trabajar con las MIPYMES, que representan el 99% de las empresas en Latinoamérica participen de este movimiento de GPTW", dijo Caccuri hace un año.