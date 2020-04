Copa Holdings obtuvo US$645 millones en abril para aumentar liquidez por Covid-19

Por La Prensa (Panamá)



Ayer, la empresa que mantiene su flota de 102 aviones estacionada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, obtuvo US$350 millones a través de una emisión de bonos (pagarés) a una tasa anual de 4,50% con vencimiento en 2025.



Según los detalles de la emisión, los intereses serán pagados semestralmente los 15 de abril y 15 de octubre de cada año, comenzando en octubre de 2020.

“Las notas madurarán el 15 de abril de 2025, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes del 15 de octubre de 2024', indicó el grupo aéreo.



Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, comentó que el financiamiento obtenido ayer “permitirá a la empresa contar con más recursos para hacerle frente a esta crisis”.



“Asimismo, refleja la severidad con que esta situación nos ha impactado, al no recibir ingresos desde mediados de marzo, mientras mantenemos costos fijos elevados”, señaló.



Copa Holdings estima que de continuar sin ingresos por el resto del año, como ha ocurrido desde el pasado 22 de marzo cuando dejó todos sus aviones en tierra, tendrá que destinar o 'quemar', US$82 millones mensuales en gastos fijos.



La empresa indica que debe hacerle frente al pago de préstamos y demás gastos relacionados con su operación y mantenimiento.



Adicional a los US$350 millones colocados ayer, la empresa obtuvo en el mes de abril US$145 millones en préstamos y otros US$150 millones en líneas de créditos no garantizadas.



Según datos preliminares de los resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año, los ingresos de Copa Holdings disminuyeron 11,4% hasta los US$595.5 millones, lo que dejó una ganancia operativa de US$98.7 millones.



A inicio de mes, la empresa proyecto que debido a la paralización de su flota y de la lenta recuperación que se estima durante los próximos dos años, en 2020 sus ingresos caerán 70%, unos US$2.000 millones.



La aerolínea se mantiene en negociación con los 5 sindicatos que agrupan al 60% de sus trabajadores, grupos que han rechazado el plan de retiro voluntario propuesto por la empresa y la suspensión de contratos a partir de mayo.



Copa Airlines anunció la semana pasada que de no presentarse nuevas restricciones de viajes en la región, retomará sus operaciones el primero de junio.



La empresa ha señalado que ante la baja demanda que se presentará durante los próximos meses, solo estará operando el 12% de su flota, unos 12 aviones.



Antes de la pandemia respiratoria, la aerolínea realizaba 350 operaciones diarias.