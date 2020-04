Copa Holdings emitirá bonos por US$350 millones para aumentar liquidez

Por La Prensa (Panamá)



Copa Holdings, grupo aéreo que administra las operaciones de Copa Airlines y Wingo, anunció al mercado de valores que entre sus planes inmediatos para aumentar su liquidez y enfrentar los efectos adversos del coronavirus (Covid-19) emitirá bonos o pagarés por un monto de US$350 millones.



De acuerdo con la información proporcionada por el grupo aéreo, el vencimiento de los bonos sería en 2025, y tendrán la opción de ser redimidos por acciones de la empresa que este lunes 27 de abril se intercambian en US$43, lejos de los US$110 que costaban antes de la propagación mundial de la enfermedad respiratoria.



Según los términos fijados por Copa Holdings, los bonos sólo serán “institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”)” de los Estados Unidos.

“Las notas serán obligaciones senior no garantizadas de Copa, devengarán intereses por pagar semestralmente en mora y vencerán el 15 de abril de 2025, a menos que se recompren, canjeen o conviertan anteriormente.”, indica Copa Holdings en la información enviada a la Comisión de Valores de Nueva York.



Para este año la compañía ha estimado que sus ingresos caerán 70%, unos 2 mil millones de dólares, y los datos preliminares del primer trimestre dan cuenta del impacto que tendrá la pandemia respiratoria sobre la empresa, luego de que sus ingresos cayeran 11% hasta los US$595 millones.



Aunque los resultados finales no se conocerán hasta mediados de mayo, el grupo aéreo proyecta que obtendrá una ganancia operativa de 98 millones de dólares tras haber operado con normalidad en los meses de enero y febrero, y durante los primeros 21 días de marzo.



La semana pasada Copa Airlines extendió hasta el primero de junio su posible retorno de operaciones y lo haría con un 10% o 15% de su flota de 102 aeronaves que actualmente están estacionadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.



De su planilla de mil 251 pilotos, Copa Airlines emplearía a 260 capitanes y 250 copilotos. Actualmente, la empresa negocia con los cinco sindicatos que agrupan al 60% de su fuerza laboral en Panamá un plan de retiro voluntario y suspensión de contratos que se haría efectivo a partir del primero de mayo, según la solicitud que realizó la aerolínea al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.



En su informe preliminar de los resultados del primer trimestre, la empresa indica que el impacto de la Covid-19 será peor durante el segundo trimestre del año. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha proyectado que la aviación comercial no se recuperará hasta finales de 2021 o mediados de 2022 debido al temor que tendrán las personas de volver a viajar.



La Asociación proyecta que el sector aéreo en Panamá perderá hasta mayo unos 800 millones de dólares, incluyendo las aerolíneas que operan desde y hacia Panamá.



En un informe de la situación enviado a sus accionistas, Copa Holding explica que “no espera que las condiciones económicas y operativas de nuestro negocio mejoren hasta que los clientes, que hasta la fecha experimentan niveles crecientes de desempleo y pérdida de ingresos, estén nuevamente dispuestos y puedan viajar, y una vez que nosotros, otras aerolíneas y proveedores de alojamiento, como hoteles, pueden atender a esos clientes. Esto puede no ocurrir hasta mucho después de que la economía global en general comience a mejorar”.



También señala que "no puede predecir la magnitud, duración o recurrencia de estos impactos en la economía global, que han impactado, y pueden continuar impactando, la demanda de viajes y reducir el gasto en los servicios que brindamos".



La IATA estima que el sector aéreo aporta US$2.700 millones al producto interno bruto del país y combinado con el turismo, la cifra aumenta hasta los US$8.500 millones, lo que representaría más del 14% del PIB.



En el caso de Copa Airlines, la empresa tiene una planilla global de 9 mil 500 trabajadores en todo el continente, de los cuales 7 mil 480 corresponden a Panamá. El año pasado la empresa transportó 14.4 millones de pasajeros, lo que representó el 85% del tráfico del Aeropuerto Internacional de Tocumen en 2019.



