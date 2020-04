Netflix difunde contenidos educativos gratis en su perfil de YouTube para pasar la cuarentena

Por Reuters



Netflix Inc dijo el viernes que había puesto de forma gratuita en el canal de YouTube de la compañía algunos documentales y series, incluyendo Our Planet y Explained, a pedido de los maestros.



La medida se produce en momentos en que el brote de coronavirus ha forzado a los colegios a cerrar sus puertas y confinado a millones de estudiantes en sus casas, llevando a escuelas y universidades a buscar herramientas virtuales para mantener las clases en funcionamiento.



La decisión de poner algunos contenidos gratis en YouTube es una excepción en la estrategia de marketing de Netflix, que cobra una tarifa a los usuarios por la suscripción mensual para acceder a sus servicios.



Si bien la pandemia del Covid-19 ha impulsado un auge de internet, impulsando las acciones de Netflix, la compañía enfrenta una dura competencia de Apple TV+ y Disney+, que ha atraído a más de 50 millones de usuarios pagos globalmente.



"Durante muchos años, Netflix ha permitido a los maestros proyectar documentales en sus aulas. Sin embargo, esto no es posible con las escuelas cerradas", dijo la compañía en el blog https://media.netflix.com/en/company-blog/free-educational-documentaries, donde explica la medida.