Webinar gratuito: ¿Cómo atravesar y aprovechar la crisis Covid-19? Claves de liderazgo

Por E&N



Alicia Pizarro es Socia Fundadora de la red internacional de Newfield Consulting. Coach ontológica de directivos en grandes empresas hispanoamericanas. Licenciada en Educación y Tecnología.



"Empresarios, empresarias. Identidad que no siempre es bien recibida, a veces envidiada, a veces sobre estimada. Nuestro trabajo es sostener una actividad empresarial. Generar riqueza, prosperidad. Servir a un público. Desde la empresa, preservamos el flujo económico necesario para la vida humana. No solo generamos empleo, que ya es importante, sino que abrimos caminos para la acción transformadora de las personas y sus colectivos", señaló Pizarro.



Para Pizarro, la pandemia generada por el coronavirus impulsa un cambio dramático "frente a la consecuente crisis mundial por la baja de los mercados, la quiebra de muchas grandes empresas, y la pérdida de millones de puestos de trabajo. Es ahora cuando necesitamos ejercer un liderazgo que nadie más está en condiciones de ejercer".



¿Cómo lograrlo? Pizarro insiste en: Hacer foco en los resultados, porque "son ellos los que nos permiten mantenernos en el mercado. Y al mismo tiempo, levantar la mirada para generar un camino a mediano y largo plazo que muestre a la humanidad que hay una luz al final del túnel".



La experta subraya que combinar el micro management con la generación de nuevas oportunidades que permiten reflexionar hacia dentro. "Desde en mi larga experiencia como coach ontológica de directivos en grandes empresas hispanoamericanas, (...) he descubierto la fuerza que surge frente a las adversidades. Fuerza que no nos deja dormir buscando soluciones, generando nuevas alternativas, creando y recreando el sentido de los acontecimientos".



"Ni las universidades, ni los partidos políticos, ni las organizaciones religiosas o de ayuda humanitaria, tienen la fuerza de la que hablo". Insiste que el sector empresarial aprovechará oportunidades que van de la mano con asumir liderazgo.



Destacó que el teletrabajo permite verse más humanos, "rodeados del mundo doméstico con sus niños, con sus animales, con sus enseres". La era digital permite una sorpresiva humanización que abre la posibilidad de la aceptación mutua.



¿Qué tipo de liderazgo se necesita en esta crisis? Pizarro puntualiza que es necesario "ser capaces de gestionar las emociones que guían nuestro comportamiento. Liderar es generar aquellas emocionalidades que son necesarias para lograr resultados". De la mano, va recuperar la confianza.



"Hoy estamos en el más profundo miedo. Importante reconocerlo, hablarlo, expresarlo. Y es nuestro deber, crear condiciones para cuando este miedo ceda, ir cimentando la confianza. Progresivamente. Y, en las conversaciones tenemos las más poderosas armas de intervención que un líder puede aplicar".



Aprenda cómo gestionar su liderazgo en el próximo webinar:

¿Cómo atravesar y aprovechar la crisis? Una nueva mirada a la transformación con Alicia Pizarro

Cambiar para aprovechar los tiempos de crisis es vital. En esta charla interactiva, aprenderá claves para activar la creatividad, e incorporar competencias básicas para mejorar su desempeño en medio del profundo cambio global.



