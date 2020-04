5 consejos para reinventar tu negocio en tiempos difíciles

Por estrategiaynegocios.net



“Las empresas deberán aprender a adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, pues quieran o no, muchas de ellas se enfrentarán a la necesidad de reinventarse por completo”, declara Lisa Milton, fundadora y CEO AZAP, plataforma en línea para el envío de flores y regalos originales a domicilio que opera a lo largo y ancho de la república mexicana de forma rápida y segura.

Para su empresa, este cambio resulta algo tan necesario como complicado, por lo que en medio de esta evolución, la emprendedora comparte 5 consejos que le han ayudado a reinventar su negocio, aún en tiempos difíciles



1. Observa y conoce nuevas posibilidades dentro de tu mercado



Si el mundo cambia constantemente, ¿por qué tu negocio no? Durante la última década, una gran cantidad de empresas desaparecieron por no saber adaptarse a los cambios del mercado. Por esta razón, es casi una obligación observar constantemente como se desenvuelve el mercado o la competencia, tratar de encontrar sus deficiencias en sus servicios y así ofrecer una solución al respecto.



2. Apuesta por la digitalización



El aislamiento en casa, ha hecho que las personas descubran y se adapten a los beneficios que representa el e-commerce, lo que eventualmente transformará sus hábitos de consumo poco a poco. Este hecho, no puede ser ignorado a la hora de reinventar un negocio, por lo que es necesario ampliar, tanto sus canales de difusión como sus servicios, al mundo digital para no quedar rezagado ante un evidente cambio global.



3. Abraza tus fortalezas



Adaptarse a un nuevo mercado o vender algo distinto, no es nada sencillo. Sin embargo, algo que puede facilitar la reinvención de tu negocio es apoyarte en las fortalezas propias de tu negocio; comienza por adaptar tu servicio o producto actual para ofrecer una solución concreta a tus clientes; no necesitas cambiar drásticamente el giro de tu empresa para lograr el éxito.



4. Aprende a tomar riesgos



Toda esta situación traerá ajustes obligatorios para todo tipo de negocios, por lo que tendrán que tomar riesgos o decisiones difíciles tarde o temprano. Estudia a detalle cada una de las situaciones a las que podrías enfrentarte para no estancarte, planea e informate exhaustivamente, recuerda no resistirte al cambio y aprende de experiencias anteriores.

5. Suma y colabora con otros negocios



Hoy más que nunca, es importante el esfuerzo colectivo para salir adelante. Es muy probable que tu negocio también ofrezca una solución a otros proyectos que buscan seguir ofreciendo un servicio. Esto te ayudará a abarcar más mercado y al mismo tiempo a consolidar tu marca hacia el futuro



“Al final de todo esto, la conducta de los consumidores será mucho más digital, por lo que las empresas deben empezar a diversificar la manera en que ofrecen sus productos o servicios con vistas a seguir ofreciendo soluciones valiosas a sus clientes“, concluye Milton.