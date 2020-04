Cofundador de Royal Caribbean Cruises fallece a los 90 años

Por estrategiaynegocios.net



Tenía 90 años. Toda la familia de Royal Caribbean extiende sus sentidas condolencias a la familia Wilhelmsen.



Wilhelmsen fue una influencia constante en la compañía desde su fundación, y formó parte de la junta de directores de la empresa por más de tres décadas. Junto con el primer CEO de la compañía, el difunto Edwin Stephan, Wilhelmsen vio posibilidades para la incipiente industria de los cruceros que otros no vieron.



“En un momento en que el resto del mundo pensaba que los viajes en crucero constituían un uso muy específico para trasatlánticos viejos, Arne ya veía indicios del crecimiento que era posible”, dijo Richard Fain, presidente y CEO de RCL. “Él tenía una visión de la industria moderna de los cruceros cuando la ‘industria’ podría haber sido apenas una docena de barcos usados, en total”.





Su visión principal: construir barcos nuevos diseñados únicamente para viajes en climas cálidos. La industria no creció en Nueva York, el centro de tránsito tradicional; vino a Miami, ayudando a la región a crecer cuando el público descubrió una forma totalmente nueva de pasar las vacaciones.



Wilhelmsen vio el potencial para que los viajes en crucero se convirtieran en el segmento de crecimiento más rápido en una creciente industria vacacional. Creía en la economía de escala, y una vez recordó: “Mi reto inicial fue convencer a mis socios y a la gerencia en Miami para construir barcos de más tamaño y más eficientes con el fin de que la compañía creciera”. Fiel a su visión, la compañía ahora tiene 61 barcos que visitan los siete continentes y su flota cuenta con los mayores cruceros del mundo.



Wilhelmsen, nacido el 15 de junio de 1929 en Oslo, Noruega, recibió su maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Comercio de Harvard y trabajó como asistente de fletes para EB Lund & Co., de Noruega, y más tarde como agente marítimo en Nueva York. Después de unirse al negocio familiar en 1954, se convirtió en su presidente en 1961. Heredero de una importante empresa naviera noruega –Anders Wilhelmsen & Co AS– pasó la mayor parte de su vida en el negocio familiar, incluyendo un período inicial como marinero de cubierta.



“Arne fue una presencia constante y una fuente de sabiduría en nuestra junta durante décadas”, dijo Fain. “Y en 2003, cuando estaba listo para retirarse, lo sucedió en la junta de RCL su hijo Alex, que ha llevado la participación de la familia Wilhelmsen en el trazado del rumbo de nuestra compañía a su sexta década. Nuestros altos estándares como compañía, nuestra insistencia en la excelencia en operaciones y diseño, y nuestra determinación de perseverar le deben mucho a la visión a largo plazo de Arne, Alex y la familia Wilhelmsen. Rendimos homenaje a nuestro amigo, y lo extrañaremos mucho”.