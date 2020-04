Copa Airlines ofrece plan de retiro voluntario al personal

Por La Prensa (Panamá)



No vuela desde el 23 de marzo. La aerolínea tiene cerca de 9.500 empleados, de los cuales 7.480 pertenecen a las operaciones en Panamá. En condiciones normales operaba 350 vuelo, todos suspendidos, con aportes totales a la economía por US$1.000 millones.

Con una flota completamente paralizada desde el 23 de marzo pasado, altos costos de mantenimiento y un incierto reinicio de operaciones, la empresa panameña de aviación Copa Airlines decidió ofrecer planes de retiro voluntario a los colaboradores que están en edad de jubilación y los que tengan hasta 10 años de antigüedad.



Copa calcula una caída de 70% de sus ingresos, por lo que resulta inevitable que se hagan ajusten en su planilla, debido a la peor crisis en su historia.



En un comunicado, la empresa dijo que que con el objetivo de salvaguardar la sostenibilidad de la aerolínea y reducir las afectaciones a su personal, ofrece a sus colaboradores acogerse a “un programa voluntario de licencias no remuneradas, retiros voluntarios, jubilaciones y jubilaciones anticipadas, en apego a las leyes laborales de cada país, buscando ajustarse a esta nueva realidad y con la intención de impactar en la menor medida posible a su personal”.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 199 numeral 8 del Código de Trabajo, y las estipulaciones del Decreto Ejecutivo 81 del 20 de marzo de 2020 del Gobierno de la República de Panamá, la aerolínea ha solicitado ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) la suspensión temporal de los contratos, a partir del 1 de mayo de 2020.



" Aun cuando en este momento la empresa no ha tomado la decisión de acogerse a esta suspensión, debe estar preparada para el caso en que esto sea necesario, en el contexto de una recuperación de sus operaciones que tomará muchos años y será gradual, debido a la severa crisis genera por el COVID- 19″, dijo la aerolínea.



La suspensión temporal de los contratos implica que los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario. Sin embargo, el trabajador no pierde ninguno de sus derechos, por lo que la medida no implica terminación del contrato, ni exime de las obligaciones de ambas partes, surgidas con anterioridad en el acuerdo laboral, ni afectará la antigüedad de los trabajadores.



La suspensión de los contratos de forma temporal se haría gradualmente y dependiendo de las necesidades de la empresa. Estas necesidades estarán determinadas por el inicio de operaciones y la cantidad de demanda que se genere en las rutas que opera Copa Airlines.



Panamá suspendió todos los vuelos internacionales y cerró el aeropuerto de Tocumen, hasta el próximo 23 de abril. La medida fue adoptada para hacer frente al avance del coronavirus en el país.



Aunque este fue el periodo que se fijó por parte del Ejecutivo, todavía no se tiene la certeza que para esta fecha el aeropuerto esté operando, porque todo dependerá de la evolución del coronavirus en Panamá y la región.



Además, cuando reabra la terminal, estaría por verse la cantidad de vuelos que pueda realizar Copa Airlines, dependiendo de las restricciones aéreas que tengan los países a los que vuela y la cantidad de viajeros que demanden sus servicios.



Hasta antes del coronavirus, Copa Airlines operaba cerca de 2.500 vuelos semanales, mientras que los cálculos internos de la empresa sugieren que podrían empezar con unos 120 o 200 vuelos semanales.



De allí que Copa dijo que espera reiniciar operaciones al finalizar el periodo restrictivo con menos de una quinta parte del total de frecuencias de vuelo y destinos existentes previo al impacto del COVID-19 en la región.



Esto sugiere que Copa no volaría todos los días desde Tocumen y tampoco con la misma cantidad de frecuencias los días en los que opere.