Fundador de Twitter da 28% de su fortuna para luchar contra coronavirus

Por AFP

El fundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, va a donar US$1.000 millones en acciones de su otra compañía, la empresa de pagos digitales Square, para participar en la lucha contra la pandemia de coronavirus, según anunció este martes.

En un mensaje publicado en la red social, Dorsey explicó que esa cantidad representa el 28% de su fortuna.

"¿Por qué ahora? Las necesidades son cada vez más urgentes y quiero ver el impacto durante mi vida", dijo. "Espero que esto inspire a otros a hacer algo similar. La vida es demasiado corta, así que tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudar a la gente ahora".

"Tras haber aplacado esta pandemia, los fondos se destinarán a la salud y la educación de las niñas así como a una renta básica universal".

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz