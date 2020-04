Mexicanos e inversionistas acuden a Walmart de México en tiempos de coronavirus

Por Bloomberg



Wal-Mart de México se ha convertido en la roca del país durante la profunda crisis del coronavirus. También es la acción local de mejor rendimiento este año.

Walmex ha subido 4% en lo que va de 2020, evitando una caída global que ha provocado una pérdida de 22% en el índice de referencia Mexbol y generado preocupaciones sobre una inminente recesión. Walmex también ha superado a su matriz, Walmart Inc., que ha bajado 3,8%.



Mientras Walmart tiene competidores agresivos en Estados Unidos, Walmex domina en México, donde tiene 2.572 tiendas en comparación con solo 810 para su rival más cercano Organización Soriana SAB. Los consumidores buscan su marca de productos Great Value y las tiendas Bodega Aurrera orientadas a los bajos ingresos, especialmente cuando los tiempos se ponen difíciles, dijo Marisol Huerta, analista de Banco Ve Por Más.



Después de semanas de compras de pánico, la compañía continuará funcionando incluso cuando gran parte de México se cierre por la emergencia nacional declarada el lunes en la noche. En conjunto, eso convierte a Walmex en una de las acciones más defensivas del país, dijo Huerta en una entrevista telefónica.

"En épocas de crisis, cuando la gente está buscando precio, Walmex es muy atractivo", dijo Huerta. "Sabe lo que el mercado y el consumidor quieren".



El nerviosismo de los mexicanos aumentaba cada vez más en marzo ante los elevados casos de coronavirus en Europa y EE.UU. La acumulación se disparó y pronto estanterías carecían de paños antibacterial y huevos aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, minimizara los riesgos y dijera a la gente que saliera a comer, si podían costearlo. Walmex dijo el 27 de marzo que permanecería abierto y que estaba preparado para enfrentar la crisis con "precios siempre bajos". Se apilaron cajas de atún, galletas saladas y mayonesa cerca de las registradoras de sus supermercados de formato grande y más pequeño. Los empacadores de mayor edad fueron enviados a casa. No obstante, la compañía dijo que está contratando a 5,250 nuevos empleados en México y Centroamérica para satisfacer la creciente demanda.



Walmex también está respaldado por una de las redes de entrega en línea más desarrolladas del país, comentó Huerta. Si bien el comercio electrónico es una pequeña fracción de las ventas totales, Huerta indica que las ventas en línea están recibiendo un gran impulso a medida que los mexicanos se refugian cada vez más en sus hogares, y esa tendencia continuará.



Joaquín Ley, analista de Itaú BBA, dijo que las ventas de marzo para un mismo almacén podrían estar en el rango medio-alto del 20%. Al mismo tiempo, las "compras de pánico" podrían afectar la rentabilidad a medida que los consumidores se abastecen de productos básicos de menor margen sobre la mercancía en general, dijo.



"Si bien somos conscientes de que la mayoría de las acciones e índices se cotizan con un descuento importante frente a los promedios históricos, la naturaleza defensiva de Walmex en el entorno incierto de hoy en día podría ser de apoyo para la valoración actual", dijo Ley en una nota del 26 de marzo en la que planteó su llamado a Walmex de pasar de calificación inferior al mercado a similar al mercado.



La acción ahora tiene once calificaciones "buy", once "hold" y un "sell" entre analistas rastreados por Bloomberg.