Volkswagen dice que cese de producción cuesta US$2.200 millones a la semana

Por Bloomberg

La medida sin precedentes de Volkswagen AG de suspender la producción en ambos lados del Atlántico cuesta a la mayor automotriz del mundo 2,000 millones de euros (2,200 millones de dólares) a la semana, y el líder ejecutivo de la empresa, Herbert Diess, dijo que la medida es fundamental para superar la pandemia de coronavirus.



Las ventas fuera de China están prácticamente paralizadas, mientras que la demanda en el país asiático, el mayor mercado único de VW, se ha recuperado a alrededor del 50% de los niveles previos a la crisis, dijo Diess a la cadena alemana ZDF durante una mesa redonda el jueves.



VW puede soportar los cierres de fábricas en Europa y América "durante varias semanas, tal vez meses, pero no indefinidamente", dijo Diess. La compañía se encuentra en una posición económica sólida, pero no descartó "medidas estructurales" si la crisis se prolonga durante muchos meses, o incluso años en el peor de los casos.



En otra entrevista, el director financiero, Frank Witter, dijo que, tal como están las cosas, VW no necesitará apoyo económico del Gobierno alemán, más allá de aprovechar el efectivo para trabajadores temporales.



"Visto desde la perspectiva de hoy, lo descarto", dijo Witter al periódico Boersen-Zeitung el viernes. "En la unidad de automóviles, tenemos un fuerte flujo de caja y una liquidez neta decente".



Witter hizo alusión a lo que llamó una "red significativa de líneas de crédito confirmadas y parcialmente sindicadas"de más de 30,000 millones de euros. "Al usar estos instrumentos, deberíamos tener la fuerza para superar la crisis de coronavirus y mantener la liquidez al nivel necesario", dijo Witter.



Diess subrayó que una disciplina estricta en cuanto al seguimiento de consejos médicos es clave para combatir la propagación del virus y dijo que VW ya se está preparando para reanudar las operaciones. Estos esfuerzos incluyen medidas sanitarias intensificadas y garantizar una mayor distancia entre los empleados en los espacios de trabajo.



Está "convencido" de que VW puede introducir el coche eléctrico ID.3 este verano, según lo previsto, pero dijo que las condiciones comerciales en general siguen siendo difíciles de predecir.



Las acciones de VW caían un 2.3% a 123 euros a las 9:08 am en Fráncfort, en medio de una disminución regional de precios de las acciones en Europa.