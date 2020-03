Roche inicia un estudio internacional fase III en pacientes con neumonía grave por COVID-19

Por estrategiaynegocios.net

El pasado 19 de marzo, Roche puso en marcha el estudio fase III randomizado, a doble ciego y controlado con placebo, en colaboración con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA, por sus siglas en inglés), que forma parte de la Oficina de Secretario Adjunto de Preparación y Respuesta (ASPR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El estudio COVACTA evaluará la seguridad y la eficacia de Actemra®/RoActemra® (tocilizumab) intravenoso (IV) añadido al estándar de atención en pacientes adultos hospitalizados con neumonía grave por COVID-19, en comparación con placebo además del estándar de atención.



Se trata del primer estudio internacional que se realiza en este contexto con Actemra/RoActemra. Asimismo, Roche está haciendo un seguimiento exhaustivo de los ensayos clínicos que se están realizando en todo el mundo, de forma independiente, con múltiples medicamentos, incluido Actemra.



Por el momento, no existen estudios sólidos y bien controlados que demuestren la seguridad y eficacia de Actemra para el tratamiento clínico de la neumonía por COVID-19, y actualmente este medicamento no está aprobado para este uso.



Fabricación y suministro de Actemra



A pesar de algunos de los problemas a causa de la COVID-19 en cuanto a logística y suministro, Roche pudo continuar distribuyendo sus medicamentos a pacientes de todo el mundo, gracias a los esfuerzos de su red internacional. Actualmente, existen algunas interrupciones limitadas y desde la compañía se está monitoreando continuamente la situación.



Con el anuncio de nuevos ensayos clínicos y el posible aumento de la demanda de Actemra, Roche está trabajando con la mayor urgencia para acelerar la capacidad de fabricación a fin de maximizar la producción de Actemra, donde sea posible, con el objetivo de aumentar la oferta disponible en todo el mundo.



Mientras Roche garantiza una visión global coordinada de las solicitudes de suministro adicionales, el abastecimiento de medicamentos se gestiona a nivel de cada país y de acuerdo a las normas y legislaciones locales, en estrecha colaboración con las autoridades.



Test Cobas® SARS-CoV-2 para detectar el nuevo virus que causa la enfermedad COVID-19



Como líder en diagnósticos, Roche se compromete a proporcionar pruebas para atender las emergencias sanitarias más desafiantes del mundo. El pasado 12 de marzo de 2020, la compañía recibió la Autorización de Uso de Emergencia de la FDA para el test Cobas® SARS-CoV-2. que detecta el virus que causa la enfermedad COVID-19. El test también está disponible en los mercados que aceptan el marcado CE (Conformidad Europea).



Roche procura entregar el mayor número posible de tests dentro de los límites de la oferta y a entregarlos en las zonas donde puedan ser efectivos inmediatamente. Los tests se enviarán desde los centros de producción de la compañía a lugares donde exista una infraestructura adecuada y las pruebas de detección puedan comenzar sin demora.



Al ritmo máximo de producción actual, Roche puede suministrar millones de pruebas al mes para los analizadores cobas 6800/8800 y los sistemas MagnaPure / Lightcycler. La compañía trabaja sin descanso para aumentar la producción, ya que es consciente de la importancia de que los pacientes tengan acceso a estas pruebas esenciales.



La industria, los gobiernos y la sociedad deben trabajar juntos para hacer frente a esta pandemia



"Roche hace todo lo posible para asegurar un suministro adecuado de sus medicamentos y pruebas de diagnóstico durante esta pandemia, pero no puede hacerlo solo", dijo la empresa en un comunicado. Por eso, hace un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que trabajen en estrecha colaboración con la industria y puedan mantener la fabricación y el suministro y, de este modo, satisfacer la demanda en todo el mundo.



Para ello, considera importante:



● Asegurar el libre flujo de bienes esenciales a través de las fronteras nacionales para mantener la fabricación y el suministro.



● Plantear ajustes temporales en las regulaciones de empaquetado, revisiones, aduanas, etc., para acelerar la entrega de los suministros médicos que se necesitan con urgencia.



● Trabajar en colaboración con todos los gobiernos a nivel internacional, con el fin de equilibrar las necesidades mundiales.