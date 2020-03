Opinión: Cuatro consejos para perfeccionar el teletrabajo

Por Carlos Trejos, especialista en tecnología de MT2005

La región centroamericana también se ha visto impactada por el COVID-19 empujando a los negocios a buscar alternativas que permitan enfrentar de una mejor manera la incertidumbre que ha generado esta pandemia.



Algunos países de la región cuentan con el respaldo de una normativa regulatoria que facilita la implementación y el desarrollo del teletrabajo como una modalidad oficial que contribuye al funcionamiento de las organizaciones. Panamá, Costa Rica y El Salvador recientemente ya han dando este paso legal.



Lograr que el trabajo a distancia o la posibilidad de que el colaborador trabaje en un lugar distinto a la empresa requiere no solo de ese acuerpamiento legal, sino también de una estructura tecnológica con herramientas de telecomunicaciones apropiadas como equipos de cómputo, dispositivos y accesorios que mejoren la productividad de las funciones laborales.



Tenemos que acomodarnos a este estilo de vida, mentalizarnos a ser productivos desde casa, y con esta situación de COVIDI-19 que enfrentamos se debe minimizar el contacto social. Esta va a ser una de las maneras en que las empresas medianas y pequeñas van a producir ahorros para no tener que cerrar, solo así podrán sobrevivir .



En esta era digital, el teletrabajo se desarrolla bajo tres modalidades: la primera es el autónomo o freelance que hace referencia al colaborador que no tiene un lugar de trabajo, no es asalariado y es una persona totalmente independiente que trabaja desde cualquier punto, es decir, que tiene un 100% de libertad; la segunda es el suplementario que es el empleado que trabaja para una empresa, cuenta con un salario, pero trabaja una porción de su jornada semanal desde la empresa y otra desde la casa o desde un sitio remoto y la tercera es el trabajador móvil que es un trabajador asalariado de una empresa que le da la libertad y las herramientas para que no solo trabaje desde casa si no desde cualquier lugar.

Ventajas para el empleado

El teletrabajo le permite al colaborador obtener una serie de ventajas como la reducción del tiempo de desplazamiento y ahorro en gasolina, logra un mejor balance y equilibrio entre su trabajo y familia. También representa un beneficio para las personas con discapacidad ya que el espacio en su casa puede estar adaptado a su condición, logrando una mayor comodidad.

Ventajas para la empresa

Para las empresas el teletrabajo también presenta beneficios significativos que se traducen en ahorro en dinero, por ejemplo, al reducir el espacio físico si se trabaja por turnos, se puede minimizar los costos fijos de operación, también se logra una mejora en la productividad, según un estudio de Harvard Business Review en promedio, un empleado que se traslade a trabajo remoto mejora su productividad un 13%, además para aquellos negocios interesados en ser carbono neutral esta modalidad les funciona bien porque contribuye a la protección del medio ambiente.

Tips para perfeccionar el teletrabajo

1. Mentalizarse a que no se está en casa.

Cuando es la hora de trabajar, hay que bañarse y vestirse con ropa cómoda casual para que la persona sienta que está entrando a una jornada laboral. Esto, mentalmente, es muy poderoso.

2. Invertir en el lugar de trabajo en casa. La empresa debe dar herramientas como la computadora, pero la persona debe invertir en una silla confortable y una buena ventilación.

3. Invertir en dispositivos como: una buena cámara web, audífonos, mouse, trackpad y un monitor extra para trabajar de manera más confortable.

4. Organizar la jornada de trabajo: agenda, tareas y tiempos, horas de almuerzo y un "time out" para hacer ejercicios o tomar descansos.