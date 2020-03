COVID-19: Empresas ajustan sus operaciones para seguir operando en Costa Rica

Por estrategiaynegocios.net

En Costa Rica, las franquicias de KFC y BK anunciaron más jornadas de limpieza y sanitización en todos sus restaurantes. "La disponibilidad de mesas en sus restaurantes no sobrepasa el 50% de la capacidad", dijo BK en un comunicado.

Ambos restaurantes han duplicado esfuerzos para los clientes que compran para llevar o por Uber Eats. Cada bandeja se desinfecta después de cada uso. “Siempre hemos trabajado con los más altos estándares de calidad y asepsia que dicta nuestra corporación. También, intensificamos la comunicación para que nuestros colaboradores estén bien informados y actualizados a diario de las normas y disposiciones que solicita el Ministerio de Salud para superar esta situación”, explicó Vinicio Fernández, gerente de operaciones de Burger King Costa Rica.

En la misma línea, KFC también aplica un protocolo de control de infecciones en sus restaurantes. La empresa invirtió en la compra de termómetros digitales para asegurar las condiciones del colaborador. También cerró las áreas de juegos infantiles de los restaurantes para evitar que los niños puedan correr riesgos innecesarios.

Empresas de Telecomunicaciones se unen para garantizar servicios ante Covid-19

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) convocó a esta Industria, con apoyo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a una reunión para establecer acciones direccionadas a dar continuidad, mantenimiento y seguridad de servicios.



Las empresas Claro, Telefónica, Telecable, Cabletica, Tigo-Millicom y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acordaron:

· Sistematizar el envío masivo de mensajes de texto con recomendaciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud a todos los clientes.



· Mantener libre de costo las llamadas a la línea de atención 1322.



· La navegación gratuita en los sitios web del Ministerio de Educación (MEP), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud (MS), Presidencia de la República y Pura Vida Digital.



· La creación de una mesa de trabajo de alto nivel mientras dure la emergencia, con el fin de monitorear, atender y asegurar oportunamente la continuidad de los servicios, acorde a los patrones de uso y demanda por parte de los clientes.



· Las empresas se comprometen a realizar todos los esfuerzos para suplir la demanda requerida.



Los operadores manifestaron hacer el esfuerzo posible por incrementar los servicios que ofrecen e hicieron un llamado a todos los usuarios a hacer un uso eficiente de los mismos.



Los operadores de telecomunicaciones hicieron un llamado a:



· Hacer un uso seguro y responsable del Internet durante las horas de teletrabajo, tales como: acceso a correo electrónico, uso de plataformas que requieran para sus labores, aplicaciones de comunicación, entre otros.



· Evitar, en la medida de los posible: descargas innecesarias, envío de correos masivos, correos con archivos “pesados”.

Grupo Calvo prevé un incremento de hasta un 50% en el consumo de atún

Grupo Calvo informó que ha monitoreado el comportamiento de las personas en los diferentes países y proyecta que en la región centroamericana el consumo de atún podría llegar hasta un 50%, incorporando ya el 20% que normalmente crece en época de Cuaresma y Semana Santa.



La firma española hizo un llamado a la tranquilidad de los consumidores, ya que según indican se encuentran preparados con suficiente inventario para atender la demanda que existe actualmente. Cuentan con un plan de producción que podrá sostenerse por varios meses de ser necesario, donde se dará prioridad a la demanda de productos que los consumidores más solicitan, entre ellos: el atún trozos, trocitos, vegetales en agua y aceite.



La firma española propone una serie de descuentos y packs promocionales en favor de los consumidores, con el fin de que las personas se sientan más tranquilas y obtengan un beneficio al respecto.

Víctor Pérez, director de negocios de Grupo Calvo en la región, indicó que el fenómeno de consumo no se ha comportado igual en todos los países, ya que se ha desatado por oleadas; siendo Italia el primero, luego España, Panamá la semana pasada, El Salvador el fin de semana anterior, Guatemala ayer y Costa Rica que ha presentado un aumento en el consumo paulatino, con incrementos sobre el promedio diario de ventas que va desde el 80% hasta el 300% en estos primeros días.



“Esperamos que todo vuelva a la normalidad en los próximos días, aunque claramente se entiende que al ser un producto no perecedero y en conserva es de primerísima necesidad en estas circunstancias. Asimismo, las personas están llevando nuestros productos a sus casas, porque en su gran mayoría están haciendo cuarentena y esto hace que en la etapa más crítica del COVID-19, proyectemos que se podría disparar de 30% y hasta un 50% adicional de crecimiento que vemos en esta temporada. Sin embargo, esta cifra dependerá de la ola de casos confirmados y de cuanto duren las personas en cuarentena”, mencionó Perez.



Otro de los productos de la marca que ha percibido un repunte en la venta, además de los atunes y las sardinas, son los vegetales enlatados mixtos, el maíz dulce y los hongos; de ahí que la empresa Calvo hace un llamado a los Gobiernos de la región para que resguarden la seguridad de la industria alimentaria, como medida ante las masivas compras que se están viviendo a nivel nacional y regional y mundial.



Calvo destacó que en Panamá, en casi tres días se acabó el inventario de atún que estaba preparado para todo el mes de marzo, en las tiendas y el distribuidor, por lo que se debió reabastecer de forma inmediata. Asimismo, ayer en Guatemala las personas salieron a comprar de forma espontánea conservas y productos no perecederos como el atún Calvo.

Estrictos lineamientos en la planta de producción



La planta de producción de la región se encuentra ubicada en El Salvador y debido a las ordenes sanitarias que se han extendido se están ampliando las medidas para cuidar a los colaboradores, entre ellas:

- Existe mucha gestión visual para cumplir los protocolos de estornudar y toser.

- Todo el instrumental se esteriliza cada cierto tiempo.

- Ante cualquier gripe que presente algún colaborador, se remite a guardar reposo en su casa.

- No se permite que gente con la mínima enfermedad ingrese a la planta.

- Se les toma la temperatura a los colaboradores diariamente.

- No se permite el ingreso de personas con síntomas.

- Se cuenta con todos los implementos necesarios para la mejor higiene saludable, alcohol en gel, toallas desinfectantes, etc.