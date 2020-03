Inteligencia artificial evitó fraude millonario con tarjetas en Latinoamérica

Por estrategiaynegocios.net



Visa anunció un análisis que muestra que Visa Advanced Authorization (VAA), la herramienta de control de riesgo de la compañía, ayudó a las instituciones financieras a prevenir fraudes por un monto estimado de US$ 2 mil millones anuales en toda América Latina y el Caribe en 2019 con Inteligencia Artificial (IA), logrando que el ecosistema de pagos sea más seguro para los comercios y para los consumidores.



VAA es una herramienta integral de administración de riesgos en tiempo real que supervisa y evalúa las compras realizadas en VisaNet, la red global de pagos de Visa, para detectar posibles fraudes. VAA utiliza IA para analizar más de 500 atributos y así generar una puntuación de riesgo para cada transacción en aproximadamente un milisegundo, con el fin de ayudar a las instituciones financieras a que puedan decidir si aprobar o denegar una compra.



La necesidad de contar con una mayor seguridad viene de la mano de la innovación y el crecimiento de los pagos digitales, en particular en los dispositivos conectados. Según un estudio de investigación realizado por Forrester Consulting por encargo de Visa, las empresas FinTech, los bancos y los comercios en América Latina esperan que haya un aumento en el uso de los pagos digitales debido a la adopción generalizada de dispositivos conectados. Para apoyar las necesidades de pago de extremo a extremo de los consumidores e impulsar un mayor compromiso digital, las empresas se están enfocando en la banca móvil (57%), las billeteras móviles (50%) y los pagos entre personas (38%). Las principales razones citadas para la adopción de nuevas tecnologías de pago incluyen una mayor conveniencia (58%) y la velocidad de las transacciones (56%).



"Seguridad y conveniencia son las máximas prioridades para los latinoamericanos, y el creciente número de consumidores digitales esperan una experiencia de pago sin fricciones", dijo Eduardo Perez, Jefe Regional de Riesgo de Visa para América Latina y el Caribe. "El uso de la inteligencia artificial por parte de Visa está ayudando a las empresas de América Latina y de todo el mundo a mejorar la experiencia de los clientes, impulsar el crecimiento de los negocios y mitigar las amenazas de seguridad de los pagos."



Además de prevenir el fraude, VAA también ayuda a reducir la fricción para los consumidores, debido a denegaciones falsas. Con más de 478 millones de tarjetas de pagos y un volumen de pagos de US$ 430 mil millones en América Latina y el Caribe en el 2019, prevenir el fraude y posibilitar el crecimiento de los negocios ayuda a la región a medida que avanza hacia la transformación digital.

El uso de la IA en toda la experiencia de la cuenta de pagos

Las soluciones de Visa basadas en IA pueden ayudar a los socios a mejorar la toma de decisiones, mejorar la gestión de riesgo y garantizar la seguridad de los pagos sin sacrificar la experiencia del cliente. Visa usa IA en más de 100 aplicaciones y capacidades que permiten a consumidores, minoristas e instituciones financieras de toda América Latina y el Caribe beneficiarse en cada etapa de la experiencia de la cuenta de pagos incluyendo los procesos de apertura e incorporación, autenticación y autorización.



"Visa se ha ganado la confianza de empresas, consumidores y comercios durante más de seis décadas debido a nuestra escala sin igual, la infraestructura de nuestra red y nuestro compromiso de proteger el ecosistema de pagos", dijo Paul Fabara, Jefe Mundial de Riesgo de Visa. "La seguridad es la base para la innovación de pagos y ayuda a promover el crecimiento de los pagos digitales. Al eliminar el fraude del sistema, todos los participantes se benefician del crecimiento y de la constante innovación que introduce nuevas formas de pagar y de recibir pagos".