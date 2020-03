Opinión: Cómo el coronavirus afectará a la industria publicitaria

Por Javier Guerrero, Director de Happy Punk Panda



Cuando escucho las noticias de todas esas ciudades en cuarentena donde las personas se ven forzadas a no salir de sus casas, no puedo evitar preguntarme qué va a pasar cuando esto se instale en Latinoamérica, y específicamente cómo va a afectar a la industria creativa, a las agencias, a los publicistas.



En publicidad, el director creativo se sienta atrás del diseñador hasta llegar al resultado perfecto, las reuniones son necesarias para presentar un concepto, porque si no lo actuamos es difícil que lo entiendan, y al cliente le encanta revisar la presentación que ya recibió por mail, al lado del de cuentas, el diseñador, la creativa, la directora y hasta el community manager. Pero la campaña de verano no se mueve 2-3 semanas porque no pudimos trabajar a causa del COVID-19, y el post de Instagram tiene que salir sí o sí, aunque todos estemos en casa.



Entonces, ¿qué va pasar ahora? O en 1 año cuando haya otro virus u ocurra una catástrofe natural. Estamos empezando a vivir el cambio más grande y agresivo que ha experimentado la industria desde las redes sociales (uno que muchos aún no han logrado recuperarse), y para atravesarlo, habrá que dejar atrás mucho hábitos que funcionan desde la época de Madison Avenue.



Está claro que no podemos dejar de trabajar. Si bien el concepto de “teletrabajo”, “home office”, “trabajo a distancia”, “trabajo remoto”, o como le quieran llamar, se viene discutiendo en las agencias desde hace más de una década, para la mayoría no deja de ser un “beneficio” que algunos implementan con el objetivo de parecerse más a Google o Facebook, con sus paquetes de beneficios millennials que ofrecen mesas de ping pong, comida gratis y scooters. Pero mañana, ese beneficio de trabajar fuera de la oficina podría convertirse en algo que tenga que funcionar durante varias semanas. ¿Estamos listos?



Ante esta situación, muchas empresas van a aprender mucho sobre ellas mismas. Algunas van a sobrevivir sin problema, pero la gran mayoría va a pasar un mal rato. Estas últimas van a tener que hacer cambios importantes, muchos de ellos permanentes.



En este auto-descubrimiento encontrarán procesos obsoletos que dejan de funcionar con el trabajo a distancia, y se darán cuenta que existen roles y departamentos completos que son redundantes. Las relaciones con clientes serán puestas a prueba y una reunión de presentación que en persona duraba dos horas, tomará solo 35 minutos por videoconferencia. Lo más importante es que todos tendrán casi una hora y media más para trabajar en otros proyectos. Los equipos tendrán que aprender a comunicarse efectivamente y las agencias, si es que no lo han hecho aún, tendrán que olvidar sus servidores para cambiarlos por espacios en la nube.



El tiempo será el factor que más se verá afectado por el trabajo remoto. Nadie tendrá que viajar al trabajo. En ciudades pequeñas como San Salvador se puede ganar 1 hora diaria al no tener que ir a la oficina, pero en ciudades grandes pueden tener hasta 3 horas adicionales al día. No serán 3 horas para trabajar más, sino 3 horas para estar en familias, para leer o terminar esa serie en Netflix. Todo sin afectar el trabajo.



Y quizás eso sea lo que necesitamos como industria para dejar de trabajar hasta las 23:00 y estar de regreso en la oficina a las 9:00. Ser más eficiente.



Honestamente, espero solo haber visto demasiadas películas apocalípticas y que nadie tenga que irse a casa a trabajar en cuarentena. Lo que sí creo, es que estas situaciones nos obligan a mirarnos como industria y hacernos las preguntas adecuadas para saber si estamos listos para estos cambios. Si sienten que no lo están pues evalúen ahorita. Todavía están a tiempo de cambiar y prepararse para algo que, a mi parecer, es inevitable.





Javier Guerrero es Director de Happy Punk Panda, agencia de transformación digital basada en Centroamérica, que trabaja con marcas como Ultra Michelob, Unilever, Toyota, The North Face, Sura, entre otras. Desde hace más de 2 años, Happy Punk Panda se encuentra trabajando como una agencia 100% remota.