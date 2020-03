Nueve pasos para proteger a tu compañía de la crisis de Coronavirus

Por Bloomberg



"Muchas compañías tenían planes para inundaciones o terremotos, pero sus fábricas estaban en otras regiones de China", dijo Razat Gaurav, CEO de Llamasoft Inc., un proveedor de software de cadena de suministros. "Esto debería de ser un despertar para muchas industrias".



Una docena de expertos en planeación de crisis y cadenas de suministros hablaron de cómo prepararse para continuas complicaciones debido al coronavirus, así como futuras disrupciones. Tony Adame, director asociado de Aon Plc, dijo que muchos ejecutivos son buenos en planear crisis de corto plaza, pero ignorar impactos de largo plazo. A continuación, revise qué tan preparada está su compañía:

Las cosas fáciles

1. Conozca lo básico

Depende de la crisis, dice Adame, los disruptores del negocio requieren cuatro tipos de respuestas:



a) Respuesta de emergencia y seguridad. Esto es asegurarse que las instalaciones y la gente están seguras.



b) Manejo de crisis y comunicaciones. Analicen la situación e informen al equipo, a los medios de comunicación, a los proveedores, a los clientes de la crisis y el plan.



c) Recuperación IT. Los departamentos de Tecnologías de Información protegen información corporativa, hardware y software.



d) Continuidad del negocio. Para mantener lo esencial de la operación trabajando.

2. Establezca un cuarto de guerra

Empiece en el sitio, debe tener opciones online, así como un respaldo offline. Deben de funcionar de forma transversales, dice Guarav. Esto significa que hay lugares para alcanzar colaboración, como compartir una fábrica con otro negocio.

3. Actualice sus guías de Recursos Humanos

"Las políticas no debería de ser específicas a un evento individual", dice Doris Dike, abogada en temas de salud en Friedman & Feiger LLP. Deben incluir reglas de permisos de teletrabajo y ausencias por emergencia médica.



Rachel Conn, abogada de empleo y trabajo en Nixon Peabody LLP, sugiere establecer una política por enfermedad. Debe incluir qué incluye un percance de salud, la obligación de reportar a colaboradores, reglas de ausencias por enfermedad, cómo el empleado se comunicará y mantendrá informador a los colaboradores en una crisis, así como restricciones de viaje.

Las cosas Medio Difíciles

4. Identificar operaciones críticas

El departamento de finanzas, dice Adame, puede tener que pagar vendedores y empleados, pero los impuestos y el trabajo de auditoría se pueden ser postpuestos. Entonces hay que entender sus necesidades críticas, como materias primas o subcontratistas, y haga un plan para cómo debe mantener suministros y relaciones.

5. Asamble equipos

"Prepárese para situaciones donde personal crítico son incapaces de ir a trabajar", dice Brion Callori, gerente de ingeniería e investigación de la compañía aseguradora FM Global.

6. Considere una red de suministros digitales

Los ejecutivos debería gastar su tiempo en tomar decisiones, no en llamar a Asia para investigar qué pasa ahí. Las empresa que provee conectividad a una base de datos a código abierto (DNS) son enlaces entre negocios y distribuidores, los clientes y las compañías logísticas.

Las cosas difíciles

7. Trabajar en conexiones con compañías en las que confíes

¿Usted es la prioridad o cliente número 168? A pesar de que no muchas compañías pueden pedir órdenes durante la crisis COVID-19, construir relaciones en cada faceta de la producción de hoy le ayudará a la disrupción del futuro. "El poder detrás de la cadena de suministros es la gente", dice David Cahn, director global de mercadeo de Elemica Inc., una red de suministros digitales. Por ejemplo, China requiere que las fábricas obtengan aval del Departamento de Salud para reabrir. Si conoces un inspector local, lograr una aprobación puede ser un proceso más fácil, agregó Rodney Manzo, CEO y fundador de Anvyl Inc., una empresa que provee conectividad a una base de datos a código abierto.

8. Desactive la bomba de tiempo de su cadena de suministros

El riesgo corporativo es definido por un número de días con mayor enfoque en su inventario y en sus opciones de corto y largo plazo, apunta Guarav. Trabaje en resguardar, en un nuevo backup del backup. Las industrias con más vigilancia regulatoria, como la industria farmacéutica, necesitan más enfocarse, porque se puedan intercambiar instalaciones que requieren inspecciones que demandan tiempo.

9. Piense creativamente

De cientos de distribuidores chinos de Manzo, 93% están afectados por el Covid-19, con un promedio de manufactura de retraso de 17 días. Si el inventario está detenido, ¿tiene mercados alternativos para vender? AJ Mak, que dirige Chain of Demand Ltd., compañía de cadena de suministros de inteligencia artificial, dice que los vendedores de ropa pueden vender inventarios del pasado verano en Australia, Nueva Zelanda y Brasil.