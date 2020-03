Industria funeraria evoluciona en Centroamérica

Por Gabriela Melara / José Barrera - estrategiaynegocios.net

La industria funeraria, como otras, depende de la innovación. Este negocio ha ido cambiando conforme avanzan los tiempos y ha logrado adaptarse a las exigencias que cada generación demanda y ofrece nuevos servicios.

Los millennials también han llegado a evolucionar este rubro porque se preocupan, como ninguna otra generación, sobre la disposición de sus restos.

La cremación era, hasta hace poco tiempo, la manera más disruptiva del mercado; sin embargo, la demanda ha generado el surgimiento de nueva oferta.

En Centroamérica ya existen los servicios que se enfocan en brindar un sepelio amigable con la naturaleza, otros que ofrecen una cremación y urna personalizada, mientras que otros ofrecen convertir las cenizas de un ser querido en una joya.

Estos nuevos productos han llevado a que las empresas de servicios funerarios tengan certificación de sostenibilidad y también expandan sus infraestructuras para poner más espacio a disposición de aquellos que se preocupan por el reposo de sus restos.

Asimismo, ofrecen talleres para superar el duelo, conversatorios sobre protección, prevención y otras actividades de recreación, para ayudar a reparar la pérdida de un ser de la familia.

Todos coinciden en que los restos de los familiares deben estar en un camposanto, que al final se vuelve un punto de encuentro para las generaciones.

El Hogar de las Memorias

Funerarias La Auxiliadora y Capillas Memoriales, una empresa salvadoreña que expande sus servicios hacia otros países de la región como Honduras y Nicaragua, construyó en 2019 el primer complejo de resguardo de cenizas en El Salvador, con miras a llevarlo a todos los territorios que cubre a nivel regional.

Con una inversión de US$10 millones, el grupo espera construir - en tres años- el complejo "Hogar de las Memorias", que contará con espacio para albergar 200.000 columbarios (las estructuras construidas de cristal o mármol, personalizadas con los detalles que hagan recordar la personalidad del fallecido).

"Se pueden colocar los lentes de la persona, una foto, algo que te haga recordarlo. Todos van a poder personalizar el columbario que resguardará las cenizas de su ser querido. Proyectamos a que todos dejen su historia en este Hogar de las memorias", dijo Carlos Belloso, gerente general del complejo funerario.

Este hogar, que contaría con un espacio de 8.000 varas cuadradas, contará con parqueo, oficinas y tendrá capillas, salas de velación, zonas de esparcimiento y cafeterías.

En Honduras y Nicaragua, donde también tiene operaciones el grupo -desde 2012 y 2014, respectivamente- también se podría ver nacer pronto este proyecto.

Funerarias La Auxiliadora y Capillas Memoriales iniciaron de cero, de acuerdo con Belloso, en estos dos países de la región, donde ahora cuentan con complejos de sala de velación y un cementerio.

"En 2012 incursionamos en Honduras y 2014 abrimos en Nicaragua. Nosotros llegamos de cero, porque no había nada, ni alianzas. En Tegucigalpa estamos por inaugurar una nueva funeraria, más moderna y grande que la que tenemos, mientas que en Managua (Nicaragua) contamos con Sierras de Paz, esta sí fue una fusión. En Honduras invertimos, desde que llegamos, unos US$1,5 a US$2 millones, mientras que en Nicaragua la inversión ya ronda US$3,5 millones", comentó Belloso.

Un sepelio sin residuos

Dar vida a otro ser, esa es la premisa con la que nace el sepelio sin residuos y amigable con el medioambiente.

Los restos de la persona fallecida son cremados y luego depositados en una urna hecha a base de estopa de coco, la cual se entierra y da vida a un árbol, el conocido como "Árbol de la Vida".

"Entre los diferentes proyectos de Responsabilidad Social Empresarial este es el que más me costó vender a la Junta Directiva, porque uno lo piensa en el retorno, pero no. Todo, al final vale la pena. La gente acá se compromete y hemos logrado hacer conciencia para que cuiden al medio ambiente desde este camposanto", indicó a Estrategia & Negocios Alfonso Quirós, director general de Grupo Resurección.

"El Árbol de vida es nuestra punta de lanza para ser sostenibles. En este entierro no hay pintura, no hay madera, no hay hierro, no hay nada de desechos. La urna de estopa de coco se siembra y luego se vuelve orgánica, junto con la ceniza de la persona fallecida y dan vida a un árbol", agregó el ejecutivo.

Grupo Resurección ha invertido, desde 2012, al menos US$100.000 para ser ecoamigable. De acuerdo con Quirós han implementado maneras de reciclaje y también han concientizado a los visitantes a reciclar y separar los desechos.

"Todo lo reciclamos, las flores, todo lo que tenga plástico es reciclable", agregó.

El parque memorial La Resurrección cuenta con la certificación Compromiso socioambiental en nivel sobresaliente entregada por Salvanatura, debido a sus buenas prácticas con el medioambiente. La organización ambiental ha acompañado al grupo funerario para cumplir las metas de sostenibilidad desde hace ocho años.