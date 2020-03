Coronavirus plantea un nuevo desafío para el cambio financiero de Avianca

Por Bloomberg



La aerolínea con sede en Bogotá se preparaba para un repunte este año después de anunciar el viernes una pérdida neta de US$894 millones para 2019, en gran medida debido a cargos extraordinarios derivados de la implementación de un nuevo plan de negocios enfocado en devolver la compañía a la rentabilidad. Pero la propagación global del virus mortal está complicando las perspectivas para el resto del año.



“Lo desafiante de esto es que nadie en el mundo sabe cuál será el impacto y cuánto durará. Si el coronavirus no nos afecta mucho, todavía estamos en camino de tener un año mucho mejor que el año pasado”, dijo el director ejecutivo de la firma, Anko van der Werff, en una entrevista telefónica. “



La propagación de COVID-19 en todo el mundo está afectando significativamente la industria mundial de viajes y haciendo que los inversionistas se deshagan de acciones de aerolíneas, operadores de hoteles y compañías de cruceros. Las acciones de Avianca cayeron el jueves por sexta sesión consecutiva en Bogotá, a su nivel más bajo en cuatro meses.



Las operaciones de Avianca no se han visto afectadas hasta ahora, ya que la compañía no opera vuelos a China, donde se originó el brote. Pero la firma está adoptando un enfoque cauteloso, monitoreando la propagación del virus en las próximas semanas y su impacto en la industria.



Avianca decidió no proporcionar directrices sobre los márgenes operativos para todo el año, en su lugar, entregó directrices solo para el primer trimestre de márgenes Ebit de 2% a 3%. La aerolínea está monitoreando atentamente las ventas de boletos, debido a que pasajeros de todo el mundo están cancelando los planes de viaje.