CEO de Apple ve poco impacto de coronavirus en cadena de suministro

Por Bloomberg



El director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, sugirió que el fabricante del iPhone no haría ningún movimiento rápido fuera de China a la luz de las interrupciones debidas al coronavirus y calificó la situación como una "condición temporal".



"Estamos hablando de ajustar algunas perillas, no una especie de cambio fundamental al por mayor", dijo en una entrevista transmitida el viernes en Fox Business.



La cadena de suministro de Apple centrada en China se enfrenta a dos pruebas principales: primero por una guerra comercial entre EE.UU. y China, y más recientemente por los cortes de fabricación provocados por la propagación del virus en el país más poblado del mundo.



Apple descartó recientemente su orientación de ingresos del trimestre de marzo, citando restricciones de producción del iPhone y las tiendas cerradas en China debido al coronavirus. El viernes, se le preguntó a Cook si la interrupción alcanzaría al trimestre de junio. "Todavía estamos en febrero, hay razones para el optimismo, pero ya veremos", dijo.



La cadena de suministro de Apple es "relativamente más importante en China", dijo, pero señala que estará observando cómo se desarrolla la situación del coronavirus en Corea e Italia, ya que Apple también tiene proveedores y negocios allí. "Es muy importante ver qué sucede allí", agregó.



Cook también defendió la estrategia de cadena de suministro que ha liderado durante años. "Hemos trabajado a través de terremotos, tornados, incendios, inundaciones, tsunamis, SARS, por lo que hemos tenido una larga lista de cosas, y el equipo operativo está trabajando muy profundamente en esto", dijo Cook.



"Tomará algún tiempo, pero en general, creo que esta es una condición temporal, no a largo plazo", agregó.