10 reglas de persuasión para negociar tu salario

Por Olivia Jaras, CEO y Fundadora de Salary Coaching for Women



Para nadie es un secreto que aprender a influir en el comportamiento y dominar el arte de la persuasión dará un giro a tu vida y la hará mucho más fácil de muchas maneras.

Por ello, es necesario que conozcas y domines los fundamentos de la persuasión que te ayudarán a influir sin problemas en el comportamiento y orientarte en el trabajo, la vida y los negocios.



1. Hipótesis de amplificación

Cuando expresas con certeza una actitud particular, esa actitud se fortalece. Lo contrario también es cierto: expresar incertidumbre suaviza la actitud.



2. Teoría de la conversión

La minoría en un grupo puede tener un efecto desproporcionado al influir en la mayoría. Por lo general, aquellos en la mayoría que son más susceptibles son los que pueden haberse unido porque era fácil hacerlo o porque sentían que no había otras alternativas. Las voces minoritarias consistentes y seguras son más efectivas.



3. Teoría de la manipulación de la información.

Esta teoría involucra a una persona persuasiva que rompe deliberadamente una de las cuatro máximas conversacionales:

- Cantidad: la información es completa y completa.

- Calidad: la información es veraz y precisa.

- Relación: la información es relevante para la conversación.

- Forma: la información se expresa de una manera fácil de entender y las acciones no verbales respaldan el tono de la declaración.



4. El cebo

Puede ser influenciado por estímulos que afectan la forma en que percibe pensamientos y acciones a corto plazo. Aquí hay un ejemplo realmente inteligente de Cambio de mentalidad: Un mago de escena dice "intentar" y "ciclo" en oraciones separadas para preparar a una persona para que piense más tarde en la palabra "triciclo".



5. Norma de reciprocidad

Una norma social común, la reciprocidad implica nuestra obligación de devolver favores hechos por otros.



6. Principio de escasez

Quieres lo que escasea. Este deseo aumenta a medida que anticipa el arrepentimiento que podría tener si se pierde al no actuar lo suficientemente rápido.

(Tenga en cuenta el texto "Solo por hoy", este es un gran ejemplo).



7. Efecto durmiente

Los mensajes persuasivos tienden a disminuir en la persuasión con el tiempo, excepto los mensajes de fuentes de baja credibilidad. Los mensajes que comienzan con poca persuasión ganan persuasión a medida que nuestras mentes se disocian lentamente de la fuente del material (es decir, un vendedor de autos presumiblemente sórdido y su consejo sobre qué auto es el mejor, por ejemplo).



8. Influencia social

Los demás nos influyen fuertemente en función de cómo percibimos nuestra relación con el influencer. Por ejemplo, cualquier cosa recibe una mejor acogida si en la web los testimonios y recomendaciones provienen de fuentes autorizadas, grandes marcas o similares.



9. Enfoque de cambio de actitud de Yale

Este enfoque, basado en varios años de investigación de la Universidad de Yale, encontró una serie de factores en el discurso persuasivo, incluyendo ser un orador creíble y atractivo; cuándo es importante ser el primero o el último; y la demografía ideal para apuntar.



10. Términos finales

Ciertas palabras tienen más poder que otras. Esta teoría divide las palabras persuasivas en tres categorías:

- Términos de Dios: aquellas palabras que llevan bendiciones o exigen obediencia / sacrificio, por ejemplo, progreso, valor.

- Términos del diablo: esos términos que son despreciados y evocan asco, por ejemplo, fascista, pedófilo.

- Términos carismáticos: aquellos términos que son intangibles, menos observables que los términos Dios o Diablo, por ejemplo, libertad, contribución



Interiorizar y aplicar estas 10 reglas modificará de manera positiva la interacción que puedas tener en cualquier campo, y colocará todos los puntos a tu favor en cualquier negociación porque te hará mostrar tu lado experto y un gran conocimiento en tu área.