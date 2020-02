Las cosas que SIEMPRE hacen los millonarios para alcanzar la prosperidad

Por Entrepreneur

Para poder enseñar a otros cómo ser millonarios, se debe tomar ejemplo de quienes han conseguido este nivel de riqueza.

Se debe entender qué hicieron diferente para alcanzar la riqueza y cómo conservar el dinero ganado y construir una riqueza generacional.

Estas son cinco cosas que siempre hace un millonario

Los millonarios trabajan muy duro

Muchos piensan que ganar la lotería es el camino fácil al éxito, pero tengo malas noticias para ellos: casi 90% de los ganadores de la lotería se terminan el dinero en cinco años o incluso menos, quedándose en la misma situación financiera en la que estaban antes.

Los millonarios saben que no hay atajos para el éxito. Lo único que hay es trabajo duro ejecutado sin descanso en pos de una meta.

Sé que yo no estaría donde estoy hoy si no hubiera estado dispuesto a trabajar duro. Cuando empecé a invertir en acciones en la preparatoria no tuve un mentor. Todo dependía de mí: si quería ser exitoso, tenía que trabajar horas extra. Muchas veces hubiera preferido salir con mis amigos o jugar videojuegos –cualquier cosa menos sentarme enfrente de la computadora y estudiar gráficos de acciones durante horas–.

Pero así lo hice. Puse el trabajo primero porque sabía que los resultados valdrían la pena, y así ha sido. Estoy viviendo una vida de ensueño porque no tuve miedo de hacer los sacrificios necesarios.

Los millonarios se enfocan

Dicho eso, no sólo se trata de trabajar duro. Se trata de trabajar duro en lo necesario.

¿Alguna vez has conocido a alguien que brinque constantemente de una “idea millonaria” a otra? Todos queremos ser ricos, pero las personas que son incapaces de elegir un camino y enfocarse en él sencillamente no lo lograrán. Las personas que se dedican a un solo objetivo son las que obtienen mejores resultados, sin importar el camino que hayan elegido: invertir en acciones, crear una compañía o lo que sea.

Los millonarios son precavidos

Creo que el mercado de acciones representa una de las mejores oportunidades para crear riqueza generacional. Las barreras de entrada son bajas y, si se siguen las reglas que he aprendido, el riesgo es relativamente bajo.

Pero, sea cual sea el enfoque de riqueza que elijas seguir, debes ser cuidadoso con los riesgos. No estoy diciendo que no debas tomarlos; simplemente, éstos deberán ser calculados. Una de las herramientas que usamos en el comercio de acciones es la “proporción riesgo-beneficio”, que es, básicamente, un análisis de cuánto riesgo estás dispuesto a tomar para recibir qué beneficio potencial.

Puedes aplicar esta línea de pensamiento a prácticamente cualquier aspecto de tu vida. Si hay más riesgos que posibles recompensas, mantente alejado. Pero si hay más posibilidad de recibir beneficios que pérdidas, podrías estarte enfrentando a una oportunidad sin precedentes.

Los millonarios son generosos

Sigue el ejemplo de multimillonarios generosos como Bill Gates o Warren Buffett. Aportar dinero puede sentirse tan bien (si no es que mejor) como ganarlo.

Recientemente empecé mi propia fundación de caridad con la finalidad de donar dos millones de dólares a mi comunidad, y tengo que decirlo, me siento increíble. Desearía no haber esperado tanto para comenzar, pero estoy ansioso por compensar el tiempo perdido.

Los millonarios nunca dejan de aprender

Esto es realmente importante. Los millonarios adoran aprender, pues siempre están buscando formas nuevas de expandir sus habilidades y de estar un paso adelante. Leen libros, ven documentales, estudian materiales educativos y hablan con otras personas, de las que puedan aprender. Los millonarios saben que el conocimiento es poder, y nada los detiene para conseguirlo.

Sin importar cuál sea tu valor financiero, puedes poner en práctica este tip desde hoy mismo. Si estás aprendiendo a invertir en acciones, pueden ver videos, estudiar las tablas de acciones o aprender de la industria en chats. Puedes hacer todo esto de forma gratuita, pero el valor de lo aprendido se redituará en el largo plazo.

¿Cuáles hábitos aplicas en tu vida? Comprométete hoy mismo a llevar a cabo por lo menos un cambio que te coloque en el camino hacia una vida financiera como la que sueñas.